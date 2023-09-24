أسرة مسرحية تشارلي تنعى الفنان الشاب أحمد عصام

نعت أسرة مسرحية "تشارلي" و شركة سي سينما، الفنان الشاب أحمد عصام، الذي وافته المنية امس السبت؛ إثر تعرضه لحادث سير أليم.

وكتبت الصفحة عبر حسابها علي فيسبوك "‎تنعي اسرة "تشارلي" و شركة سي سينما ببالغ الحزن والأسى وفاة الفنان أحمد عصام الدين، نسأل الله أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته".

يذكر أن الفنان الشاب أحمد عصام، أحد أبطال مسرحية تشارلي تشابلن، توفي امس السبت، في حادث سير، وذلك حسبما أعلن بطل المسرحية الفنان محمد فهيم.

وحرص عدد كبير من نجوم الفن، على نعي الفنان الشاب أحمد عصام، ومنهم الفنان محمد فهيم، ومصممة الأزياء ريم العدل، واللذان عملا معه مؤخرًا في العرض المسرحي "تشارلي".