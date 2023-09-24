برلماني: موقف مصر في التعامل مع أزمتي ليبيا والمغرب «مشرف»

أكد النائب يسري المغازي رئيس لجنة الشؤون العربية بمجلس النواب، أهمية جهود وقوف مصر بجانب الشعب الليبي والمغربي في الكوارث الطبيعية، التي ضربت البلدين سواء كارثة الزلزال المغربي المدمر أو الإعصار دانيال.

وقال المغازي في تصريح صحفي له اليوم: مصر لا تترك أشقائها في المحن، ووقفة مصر بجانب الشعبين الليبي والمغربي، مقدرة ورائدة وغير مسبوقة.

وأشار النائب، إلى تدفق المساعدات بتوجيهات الرئيس برا وبحرا وجوا على ليبيا منذ لحظة ضرب الإعصار دانال لها، مشيدا بتوجيهات تجهيز حاملة الطائرات الميسترال للعمل كمستشفى ميداني، لعدم تحميل الأشقاء فى ليبيا أي أعباء، علاوة على عمل العديد من رفق الإغاثة والإنقاذ ورجال القوات المسلحة المصرية في ليبيا للمساهمة في نجدة الشعب الليبي وفي مدينة درنة تحديدا.

وقال المغازي: تصرف مصر في الأزمة يؤكد قوة القيادة السياسية وتحركاتها على مدار الساعة، لمجابهة تداعيات إعصار دانيال في ليبيا وتداعيات الزلزال المدمر في المغرب.

ولفت رئيس عربية البرلمان، إلى أن تحرك القيادة السياسية في الأزمتين الليبية والمغربية، موقف مشرف لمصر ويؤكد ريادتها، ووقوفها بجانب الأشقاء في المحن، خصوصا بعدما نجم عن الكارثتين من تداعيات عاصفة ومدمرة.

وتابع النائب يسري المغازي: موقف مصر في الأزمتين المغربية والليبية والكوارث الطبيعية التي ألمت بهما، شرّف ملايين المصريين، وبعث برسالة مصرية واضحة للشعبين الليبي والمغربي، أن مصر معهما قلبا وقالبا ولم تتركهما والمساعدات مستمرة حتى اللحظة.