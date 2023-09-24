حقيقة مشاركة عائشة بن أحمد بـ "بضع ساعات في يوم ما"

نفت الفنانة عائشة بن أحمد ما تردد بشأن مشاركتها في الفيلم الجديد "بضع ساعات في يوم ما"، الذي يقوم ببطولته عدد كبير من النجوم.

أوضحت عائشة أن عددًا من الأخبار المتداولة بشأن الفيلم تتضمن اسمها ضمن الأبطال، وهو أمر غير صحيح، إذ تشارك في عدة أعمال جديدة أخرى من المنتظر عرضها قريبًا.

يشار إلى أن عائشة بن أحمد شاركت في الموسم الرمضاني الماضي بمسلسل "مذكرات زوج"، الذي يضم في بطولته طارق لطفي وخالد الصاوي، وسماء إبراهيم، وعلي الطيب، ونور النبوي.

العمل مأخوذ عن رواية للكاتب الراحل الكبير أحمد بهجت، ويدور في إطار 15 حلقة فقط. وتدور أحداثه حول رؤوف الذي يجسده (طارق لطفي)، الذي يعمل ضابط مراقبة جوية، ويعاني من اضطرابات تؤثر على حياته الزوجية والنفسية.