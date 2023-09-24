عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

حقيقة مشاركة عائشة بن أحمد بـ "بضع ساعات في يوم ما"

صدى البلد

نفت الفنانة عائشة بن أحمد ما تردد بشأن مشاركتها في الفيلم الجديد "بضع ساعات في يوم ما"، الذي يقوم ببطولته عدد كبير من النجوم.

أوضحت عائشة أن عددًا من الأخبار المتداولة بشأن الفيلم تتضمن اسمها ضمن الأبطال، وهو أمر غير صحيح، إذ تشارك في عدة أعمال جديدة أخرى من المنتظر عرضها قريبًا.

 

txt

تعرف على شخصية أسماء جلال في "آل شنب"

txt

عائشة بن أحمد تتألق في أحدث ظهور عبر إنستجرام

 

يشار إلى أن عائشة بن أحمد شاركت في الموسم الرمضاني الماضي بمسلسل "مذكرات زوج"، الذي يضم في بطولته طارق لطفي وخالد الصاوي، وسماء إبراهيم، وعلي الطيب، ونور النبوي.

 

العمل مأخوذ عن رواية للكاتب الراحل الكبير أحمد بهجت، ويدور في إطار 15 حلقة فقط. وتدور أحداثه حول رؤوف الذي يجسده (طارق لطفي)، الذي يعمل ضابط مراقبة جوية، ويعاني من اضطرابات تؤثر على حياته الزوجية والنفسية.

عائشة بن احمد اسماء جلال الراحل الكبير أحمد بهجت الفنانة عائشة بن أحمد بضع ساعات في يوم ما مسلسل مذكرات زوج مذكرات زوج

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

هل تعاد المباراة؟| أول تحرك من «كاف» تجاه حكم السوبر الإفريقي بعد لقطة كهربا وتعدد الأخطاء

شغل فاشل .. أول تعليق من لقاء سويدان بعد صفع ميدو عادل بالقلم

لماذا نهى النبي عن التولة؟ فعل محرم ترتكبه المرأة مع زوجها

“ناسا” تكتشف موعد نهاية العالم| كارثة بقوة 22 قنبلة ذرية تضرب الأرض.. تسببت في انقراض الديناصورات

10 آلاف جنيه مرة واحدة .. مفاجأة غير متوقعة فى أسعار الحديد

عٓرض بـ 2 مليار جنيه يثير أزمة داخل الزمالك| مفاجأة هريدي.. البناني ينفي.. والسمري يكشف الحقائق

سر الحلبة بالعسل والمنشطات.. قصة الطالبة الجامعية وزوجها المسن في روض الفرج

مدرب كبير.. شوبير يعلن أول الراحلين عن الدوري المصري

موضوعات متعلقة

إيرادات الجزء الرابع من فيلم سيلفستر ستالون الشهير Expendables أقل من التوقعات

محمود حميدة : الممثل دوره أن يطيع أوامر المخرج| فيديو

ينطلق أول أكتوبر.. تعرف على شعار مهرجان أيام القاهرة الدولي للمونودراما

بعد ترشحه للأوسكار.. منتج “فوي فوي فوي” يشكر صاحب الفكرة

وردة .. تفاصيل دور ياسمين رئيس في فيلم "الفستان الأبيض"

بعد العائدون.. مايا طلام تشارك في مهرجان الجونة بفيلم "المعزة"

تعرف على موعد عرض الموسم الثاني من Squid Game عبر نتفليكس

افتتاحية سيئة للجزء الرابع من فيلم سيلفستر ستالون الشهير Expendables

ترشيحاتنا

تخفيض 25% في هذه الحالة|الانتهاء من وضع اللمسات الأخيرة لقانون التصالح قريبا

ضربته بالقلم على وشه.. تفاصيل أزمة لقاء سويدان وميدو عادل

عصام خليل: الإخوان الإرهابية سبب الخلط بين العمل الخدمي والنيابي| خاص

بتسديدة حسين الشحات.. الأهلي يضيف الهدف الثاني في شباك سان جورج

أهالي سيناء يستقبلون أحمد موسي بالأحضان..شاهد

ديربي مدريد .. التشكيل الرسمي لمباراة أتليتكو والريال في الدوري الإسباني

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لن تصدق حجمه .. أكبر خيار في العالم يثير الدهشة ببريطانيا .. ما سره ؟

سخر من الأهلي على طريقة مرتضى| شوبير يفتح النار على ميدو: اتخضيت من اللي قاله

شاهد.. اكتشاف بركة غامضة تثير الذهول بأمريكا

بألوان مبهجة .. عائشة بن أحمد تستعرض جمالها| شاهد

فيديو

خصم 25٪ في قانون التصالح.. ومفاجأة من الحكومة والبرلمان

أوفيليا| عاصفة جديدة تهدد بفيضانات وأعاصير.. وهذه أماكن خطورتها

تغني وتحتفل.. شاهد آخر فيديو لـ لقاء سويدان قبل صفع ميدو عادل

راتب خرافي.. تفاصيل عرض الشباب السعودي لضم كولر وكيف رد مدرب الأهلي؟.. فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: الجامعات التكنولوجية تحصد ثمار مجهوداتها

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: احذروا الشائعات.. تهدد الهوية المصرية

نادية صبره

نادية صبرة تكتب: الصفقة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : التجلي الأعظم

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الحزن والهزيمة والفخر في إعصار دانيال

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: أهلا بضيف يأتي بعد صيف

هند عصام

هند عصام تكتب: الحضارة الغارقة

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: التردد مقبرة القرارات

اﻟﻤﺰﻳﺪ