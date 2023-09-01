عائشة بن أحمد تتألق في أحدث ظهور عبر إنستجرام

شاركت الفنانة عائشة بن أحمد متابعيها عدة صور جديدة لها عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات القصيرة إنستجرام.

وظهرت عائشة في الصور بإطلالة صيفية متميزة مرتدية فستان نبيتي من داخل أحد الحدائق الخضراء.

من جانب آخر، حلت الفنانة عائشة بن أحمد ضيفة على برنامج كلمة أخيرة ، من تقديم الاعلامية لميس الحديدي ، حيث تحدثت عن فكرة الانجاب .

وقالت عائشة بن أحمد :حول خشيتها من عدم الانجاب قالت إن عدم الانجاب لايعني إنتهاء الحياة وأن هناك بدائل مثل تجميد البويضات أو التبني ولو لم يتوافر كلا البديلين فهذا لايعني إنتهاء الحياة قائلة: " موضوع الخلفة مش