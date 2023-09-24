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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بتسديدة حسين الشحات.. الأهلي يضيف الهدف الثاني في شباك سان جورج

صدى البلد

سجل حسين الشحات هدف الأهلي الثاني بشباك سان جورج الأثيوبي في الدقيقة 58، في اللقاء المقام حاليا على ستاد القاهرة فى دور الـ32 من دوري الأبطال.

وأضاف الأهلي الثاني من متابعة جيدة من حسين الشحات داخل منطقة الجزاء.

وجاء هدف الأهلي الأول في الدقيقة 29، بعد هجمة منظمة للنادي الأهلي من الجبهة اليسرى بمجموعة من التمريرات المتتالية استغلها حسين الشحات بمهارة شديدة في اختراق منطقة الجزاء وأطلق تسديدة أرضية متقنة سكنت الشباك في أقصى الزاوية اليسرى للمرمى.

وبدأ الأهلي المباراة بمحاولات لفرض السيطرة بشكل مبكر على مناطق وسط الملعب.

وواصل الأهلي ضغطه المتقدم على مدافعي سان جورج؛ لاستخلاص الكرة، ولكن دون فعالية تؤدي إلى تسجيل الأهداف.

تشكيل الأهلي الرسمي لمواجهة سان جورج

حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: محمد هاني – محمد عبدالمنعم – رامي ربيعة – علي معلول

خط الوسط: أليو ديانج – إمام عاشور – مروان عطية

خط الهجوم: حسين الشحات – محمود عبدالمنعم كهربا – بيرسي تاو

 

 

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