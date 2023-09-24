ماكرون يعلن نهاية التواجد العسكري وسحب السفير الفرنسي في النيجر

أعلن الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، اليوم الأحد، إن فرنسا ستنهي وجودها العسكري في النيجر وتسحب سفيرها من البلاد بعد الانقلاب.

قال الرئيس إيمانويل ماكرون إن بلاده ستنهي وجودها العسكري في النيجر وتسحب سفيرها من البلاد وذلك وفقا لما قاله خلال حوار تلفزيوني له.

قال ماكرون، إن فرنسا ستنهي تواجدها العسكري في النيجر ويستعد جنودها في الأسابيع القليلة الماضية إلي الرحيل.

أشار رئيس الدولة إلى أن الجنود الفرنسيين سوف يغادرون النيجر في نهاية السنة، بطريقة منظمة. وسيتم أيضًا استدعاء سفير فرنسا إلى باريس.

في وقت سابق من اليوم، أفادت وكالة الصحافة الفرنسية فرانس برس، اليوم الأحد، بأن النيجر منعت الطائرات الفرنسية من عبور مجالها الجوي.

وقرر المجلس العسكري الحاكم في النيجر إعادة فتح مجاله الجوي أمام الرحلات التجارية مطلع سبتمبر، رغم أنه كان مغلقا منذ 6 أغسطس الماضي، بعد أيام قليلة من التحرك العسكري.

وفي 4 سبتمبر، أعلن متحدث باسم وزارة النقل، أن المجال الجوي لجمهورية النيجر مفتوح أمام جميع الرحلات التجارية الوطنية والدولية، موضحًا أن الخدمات الأرضية قد استؤنفت أيضًا.