كشف وكيل سيارات إم جي الصينية في مصر عن توافر طراز إم جي RX-5 الجديد في سوق السيارات المصري ، حيث تنتمي سيارة إم جي RX-5 الي فئة السيارات الـ SUV الرياضية متعددة الاستخدامات، وتظهر RX-5 بتصميم فريد وأنيق .

أسعار ومواصفات إم جي RX-5 الـ SUV الصينية

- وسائل السلامة بـ إم جي RX-5

مقصورة أسعار ومواصفات إم جي RX-5 الـ SUV الصينية

تحتوي سيارة إم جي RX-5 الـ SUV الصينية الجديدة علي العديد من وسائل السلامة والأمان منها عدد 6 وسائد هوائية، وبرنامج الثبات الإلكتروني، ونظام الفرامل المانعة لانغلاق العجلات، ونظام التوزيع الإلكتروني للفرامل، ونظام المساعدة الطارئة بالفرامل ، ونظام الحماية النشطة من الانقلاب، ونظام التحكم بالفرامل أثناء الانعطاف ، ونظام التحكم بالسيارة أثناء هبوط المنحدرات ، ونظام التحكم بالجر ومسح أقراص الفرامل .

- محرك إم جي RX-5 الجديدة

أسعار ومواصفات إم جي RX-5 الـ SUV الصينية

تحصل سيارة إم جي RX-5 علي قوتها من محرك سعة 1500 سي سي تيربو، ينتج قوة 171 حصان، وعزم دوران يصل الي 275 نيوتن/متر، وبها ناقل حركة أوتوماتيك، وتصل الي سرعة 100 كم/ساعة من وضع السكون في 9.4 ثانية، وتصل سرعة إم جي RX-5 القصوى الي 190 كم/ساعة .

- أسعار إم جي RX-5

أسعار ومواصفات إم جي RX-5 الـ SUV الصينية

الفئة الأولي من سيارة إم جي RX-5 تباع بسعر مليون و 200 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة إم جي RX-5 تتوافر بسعر مليون و 250 ألف جنيه .