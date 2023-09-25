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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

أسعار ومواصفات إم جي RX-5 الـ SUV الصينية

أسعار ومواصفات إم
أسعار ومواصفات إم جي RX-5 الـ SUV الصينية

كشف وكيل سيارات إم جي الصينية في مصر عن توافر طراز إم جي RX-5 الجديد في سوق السيارات المصري ، حيث تنتمي سيارة  إم جي RX-5 الي فئة السيارات الـ SUV  الرياضية متعددة الاستخدامات، وتظهر RX-5 بتصميم فريد وأنيق .

 أسعار ومواصفات إم جي RX-5 الـ SUV الصينية

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- وسائل السلامة بـ إم جي RX-5

مقصورة  أسعار ومواصفات إم جي RX-5 الـ SUV الصينية

تحتوي سيارة إم جي RX-5 الـ SUV الصينية  الجديدة علي العديد من وسائل السلامة والأمان منها عدد 6 وسائد هوائية، وبرنامج الثبات الإلكتروني، ونظام الفرامل  المانعة لانغلاق العجلات، ونظام التوزيع الإلكتروني للفرامل، ونظام المساعدة الطارئة بالفرامل ، ونظام الحماية النشطة من الانقلاب، ونظام التحكم بالفرامل أثناء الانعطاف ، ونظام التحكم بالسيارة أثناء هبوط المنحدرات ، ونظام التحكم بالجر ومسح أقراص الفرامل .

- محرك إم جي RX-5  الجديدة

 أسعار ومواصفات إم جي RX-5 الـ SUV الصينية

تحصل سيارة إم جي RX-5 علي قوتها من محرك سعة 1500 سي سي تيربو، ينتج قوة 171 حصان، وعزم دوران يصل الي 275 نيوتن/متر، وبها ناقل حركة أوتوماتيك، وتصل الي سرعة 100 كم/ساعة من وضع السكون في 9.4 ثانية، وتصل سرعة إم جي RX-5 القصوى الي 190 كم/ساعة .

- أسعار إم جي RX-5

 أسعار ومواصفات إم جي RX-5 الـ SUV الصينية

الفئة الأولي من سيارة إم جي RX-5  تباع بسعر مليون  و 200 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة إم جي RX-5  تتوافر بسعر مليون و 250 ألف جنيه .

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