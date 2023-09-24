سبب غياب ثلاثي الزمالك عن قائمة مواجهة المقاولون العرب

كشف مصدر بالجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عن سبب غياب الثلاثي عمر جابر، ونبيل عماد دونجا، والتونسي حمزة المثلوثي عن قائمة الفريق التي ستخوض مباراة المقاولون العرب، غدا الاثنين، في الجولة الثانية لمسابقة الدوري الممتاز.

وأوضح المصدر، أن الكولومبي أوسوريو المدير الفني، فضل إراحة الثلاثي قبل لقاء أرتا سولار الجيبوتي، المقرر لها يوم السبت المقبل، في إياب دور الـ 32 لبطولة كأس الكونفدرالية.

ويفتقد الزمالك لعدد من لاعبيه في مباراة المقاولون العرب، حيث يغيب كلا من، محمود علاء للإيقاف، وأحمد فتوح ومحمود حمدي الونش للإصابة، وعبد الله جمعة لعدم الجاهزية، وعمر جابر ونبيل عماد دونجا وحمزة المثلوثي وسامسون أكينيولا لأسباب فنية.

وتضم القائمة كلا من:

حراسة المرمى: محمد عواد - محمد صبحي.

خط الدفاع : محمد عبد الغني - حسام عبد المجيد - مصطفى الزناري - محمد طارق - محمد عبد الشافي - حاتم سكر .

خط الوسط : عمرو السيسي - محمد أشرف "روقا" - محمد حسام "بيسو" - يوسف إبراهيم "أوباما" - سيد عبد الله "نيمار" - أحمد عبد الرحيم " إيشو" - أحمد سيد "زيزو" - محمود عبد الرازق "شيكابالا" - إبراهيما نداي - مصطفى شلبي.

خط الهجوم : ناصر منسي - سيف الجزيري .