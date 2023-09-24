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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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حوادث

قرار قضائي بشأن 7 متهمين من أسرة واحدة تنقب عن الآثار بالجيزة

صدى البلد

قررت محكمة جنايات جنوب الجيزة، اليوم الأحد، تأجيل محاكمة 7 أشخاص لاتهامهم بالتنقيب عن الآثار بقطعة أرض فى منشأة القناطر، لجلسة الغد.

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كانت النيابة العامة قد أحالت المتهمين "م . ص.ع. م"، "أ. ح. ع"، "م .ا"، "م .ح.م"، "ص . ع. م"، "أ .ا.س"، "أ .ا.س"، للمحاكمة الجنائية لمعاقبتهم بعد أن وجهت إليهم تهمة التنقيب عن الآثار، وذلك على خلفية التحقيقات 9238 لسنة 2022 منشأة القناطر.

 

البحث عن الآثار


كشفت التحقيقات أن المتهمين أحدثوا حفرة بعمق 7 أمتار بقطعة أرض فضاء، بواسطة الأدوات المتحفظ عليها، بحثا عن الآثار، بعد أن وردت معلومات لرئيس مباحث مركز شرطة منشأة القناطر، تفيد تنقيب عدد من الأشخاص عن الآثار بقطعة أرض بجوار مقابر قرية الجلاتمة، وبإعداد كمين للمتهمين، تمكن رجال المباحث من القبض على 7 أشخاص، بينهم عاملين أبناء عمومة، يمتلكان قطعة الأرض.

تم العثور على حفرة بعمق 7 أمتار؛ للبحث عن الآثار، وأدوات يستخدمونها في التنقيب، وموتور لشفط المياه، وبمواجهتهم اعترفوا بالتنقيب عن الآثار، فحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة للتحقيق، وتم إحالتهم للمحاكمة الجنائية.

الاثار قطعة أرض فضاء منشأة القناطر شرطة منشأة القناطر أخبار الحوادث

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