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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بسمة بوسيل بإطلالة صيفية رائعة في أحدث ظهور

بسمة بوسيل
بسمة بوسيل

شاركت المطربة المغربية بسمة بوسيل طليقة الفنان تامر حسني، متابعيها، أحدث ظهور لها عبر حسابها علي انستجرام.

وتألقت بسمه بوسيل، مرتديه فستان أنيق ومميز ليكشف عن جمالها ورشاقتها، ومن الناحية الجمالية أعتمدت، في المكياج على الالوان الترابية الناعمة التي تبرز جمالها مع اختيار أحمر للشفاه باللون البيج الناعم الذي يبرز أنوثتها. 


يذكر أن  بسمة بوسيل، أعلنت انفصالها رسميا عن زوجها تامر حسني يوم 27 أبريل الماضي عبر حساباتها الرسمية على مواقع التواصل الإجتماعي، وأكد "تامر" خبر الانفصال عبر صفحاته المختلفة على مواقع التواصل الإجتماعي.

وأوضح تامر حسني عقب انفصاله عن بسمة بوسيل، أن النهايات أخلاق وأنه سيظل الدعم والسند لها على الرغم من الانفصال.

 

 

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IMG_٢٠٢٣٠٩٢٤_٠٣٢٤١٦

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