سماع دوي صافرات الإنذار فى خيرسون .. ماذا يحدث؟

أفادت صحيفة "زيركالو نديلي" الأوكرانية، اليوم الأحد، بوقوع انفجارات عنيفة في مدينة خيرسون التي تقع تحت السيطرة الأوكرانية.

وذكرت الصحيفة الأوكرانية: "سمع دوي انفجارات عنيفة في خيرسون منذ قليل”.

وكشفت الخريطة الإلكترونية لوزارة التحول الرقمي الأوكرانية، أنه تم إعلان حالة التأهب الجوي للغارات الجوية في المنطقة وتم سماع دوي صافرات الإنذار في المدينة.

وفي وقت سابق، أفادت وسائل إعلام روسية، بأن القوات الروسية دمرت مستودع وقود وموقع عمليات للقوات المسلحة الأوكرانية في منطقة كاخوفكا في منطقة خيرسون على مدار 24 ساعة.

وأوضحت أنه "من خلال توجيه ضربة في منطقة كاخوفكا، دمرت وحدات من مجموعة دنيبر القتالية مستودعًا للوقود ومواد التشحيم وموقع عمليات لوحدة أوكرانية، مما أدي إلى القضاء على 4 جنود أوكرانيين، وإصابة 5 بجروح بدرجات متفاوتة الخطورة".

وفي منطقة خيرسون، تم القضاء على قارب و5 جنود أوكرانيين ومدفعي هاون عيار 120 ملم مع الطاقم والذخائر ومدفع هاوتزر M777.