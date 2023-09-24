ضربات قوية.. الجيش الأوكراني يشن هجمات عنيفة على روسيا

قال حاكم منطقة كورسك الروسية، رومان ستاروفويت، اليوم الأحد، إن قوات الجيش الأوكراني شنت 11 هجومًا مدفعيًا على منطقة جلوشكوفو في منطقة كورسك المتاخمة لأوكرانيا.

وكتب ستاروفويت، على “تليجرام”: “تعرضت منطقة جلوشكوفو لقصف من قبل قوات الجيش الأوكراني. وتم الإبلاغ عن ستة هجمات قصف من مزرعة ماشية ومحطة جرارات في قرية يليزافيتوفكا”.

وأضاف: “لحسن الحظ، لم يصب أحد بأذى. وتم الإبلاغ عن خمس هجمات من قرية تيتكينو. ولم تقع إصابات ولم يتم الإبلاغ عن أضرار”.

بدوره، قال حاكم منطقة بيلجورود الروسية، فياتشيسلاف جلادكوف، اليوم الأحد، إن مدنيًا أصيب في هجوم بطائرة بدون طيار أوكرانية على قرية نوفي في منطقة بيلجورود المتاخمة لأوكرانيا.

وكتب جلادكوف، علي “تليجرام”: “تعرضت قرية نوفي لهجوم بطائرة بدون طيار نفذته القوات الأوكرانية. وأسقطت الطائرة بدون طيار عبوة ناسفة على شاحنة كاماز متحركة. وأصيب السائق وطلب المساعدة الطبية”.

وأضاف حاكم منطقة بيلجورود الروسية، أن “الرجل أصيب بجروح طفيفة بسبب الشظايا”.