قرار عاجل من «استئناف القاهرة» بشأن تحديد موعد انعقاد جلسات المحاكم

أصدر القاضي محمد عامر جادو، رئيس محكمة استئناف القاهرة، القرار رقم 204 لسنة 2023، بتحديد يوم السابع من أكتوبر 2023، بداية الأسبوع الأول لأدوار انعقاد جلسات المحاكم بكافة دوائرها الجنائية والمدنية بجميع أنواعها، ودوائر الأسرة ونقض الجنح.

استئناف القاهرة

وجاء بالقرار، أنه: "بعد الاطلاع على القانون رقم 46 لسنة 1972 بشأن قانون السلطة القضائية والقوانين المعدلة له، وعلى التفويض الصادر من الجمعية العمومية لمحكمة استئناف القاهرة، بتاريخ 28-9-2023 إلى المستشار رئيس محكمة استئناف القاهرة بصفته، وبالنظر إلى مشروع توزيع العمل المزمع نظره أمام الجمعية العمومية لمحكمة استئناف القاهرة يوم 27-9-2023، وتحديد القرار سالف البيان؛ تقرر أن تؤجل إداريًا جميع القضايا التي تحدد لنظرها أيام 1 ، 2 ، 3 ، 4 ، 5 أكتوبر، وفق الجدول".

وأضاف القرار، أنه: “على قلم الكتاب، إعلان الخصوم بذلك التعديل، وعلى النيابة العامة إعلان المتهمين بذلك، والمحبوسين بمحبسهم، ويتم نشر صورة ذلك القرار بمقر محكمة استئناف القاهرة وكافة المأموريات، ونشر صورة ذلك القرار لديها بأماكن ظاهرة بها؛ للاطلاع عليه”.