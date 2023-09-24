وول ستريت جورنال: الجيش الروسي يتكيف مع الوضع في ساحة المعركة بأوكرانيا

ذكرت صحيفة “وول ستريت جورنال” الأمريكية، اليوم الأحد، أن الجيش الروسي تكيف مع الوضع في ساحة المعركة في أوكرانيا.

ولفتت الصحيفة الأمريكية، إلى أن “الوضع الحالي قد يخلق صعوبات لأوكرانيا”، مؤكدة أن “الجيش الأوكراني غير قادر على الاستجابة بشكل مناسب لمثل هذه التغييرات في التكتيكات الروسية”.

وأوضحت “وول ستريت جورنال”، أن “التغييرات في التكتيكات الروسية أصبحت أحد الأسباب الرئيسية لفشل انزلاق الهجوم المضاد".

وكانت صحيفة “وول ستريت جورنال”، ذكرت في وقت سابق من اليوم، أن انتقادات الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، المنتظمة للحلفاء الغربيين أثارت غضب القادة الأمريكيين والأوروبيين.

وأوضحت الصحيفة الأمريكية، أنه “على مدى العام ونصف العام الماضيين، أثار زيلينسكي غضب مسئولي الأمم المتحدة بقوله إن مجلس الأمن يجب أن يتحرك ضد روسيا أو يفكر في حل نفسه”.

وأضافت: “أثار الزعيم الأوكراني غضب الرئيس الأمريكي، جو بايدن، ومستشاريه عندما وصف إحجام الحلفاء عن قبول انضمام كييف إلى حلف شمال الأطلسي بأنه أمر سخيف خلال قمة الناتو في فيلنيوس يومي 11 و12 يوليو”.