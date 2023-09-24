عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

وول ستريت جورنال: الجيش الروسي يتكيف مع الوضع في ساحة المعركة بأوكرانيا

الجيش الروسي
الجيش الروسي

ذكرت صحيفة “وول ستريت جورنال” الأمريكية، اليوم الأحد، أن الجيش الروسي تكيف مع الوضع في ساحة المعركة في أوكرانيا.

ولفتت الصحيفة الأمريكية، إلى أن “الوضع الحالي قد يخلق صعوبات لأوكرانيا”، مؤكدة أن “الجيش الأوكراني غير قادر على الاستجابة بشكل مناسب لمثل هذه التغييرات في التكتيكات الروسية”.

وأوضحت “وول ستريت جورنال”، أن “التغييرات في التكتيكات الروسية أصبحت أحد الأسباب الرئيسية لفشل انزلاق الهجوم المضاد".

وكانت صحيفة “وول ستريت جورنال”، ذكرت في وقت سابق من اليوم، أن انتقادات الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، المنتظمة للحلفاء الغربيين أثارت غضب القادة الأمريكيين والأوروبيين.

وأوضحت الصحيفة الأمريكية، أنه “على مدى العام ونصف العام الماضيين، أثار زيلينسكي غضب مسئولي الأمم المتحدة بقوله إن مجلس الأمن يجب أن يتحرك ضد روسيا أو يفكر في حل نفسه”.

تضليل الغرب.. ضابط مخابرات أمريكي يفضح أكاذيب زيلينسكي

زيلينسكي في ورطة .. كارثة تهدد كييف بسبب تصرفات الرئيس الأوكراني

وأضافت: “أثار الزعيم الأوكراني غضب الرئيس الأمريكي، جو بايدن، ومستشاريه عندما وصف إحجام الحلفاء عن قبول انضمام كييف إلى حلف شمال الأطلسي بأنه أمر سخيف خلال قمة الناتو في فيلنيوس يومي 11 و12 يوليو”.

الجيش الروسى أوكرانيا الجيش الأوكراني زيلينسكي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

لماذا نهى النبي عن التولة؟ فعل محرم ترتكبه المرأة مع زوجها

هل تعاد المباراة؟| أول تحرك من «كاف» تجاه حكم السوبر الإفريقي بعد لقطة كهربا وتعدد الأخطاء

تعديل مهم في موعد صرف الزيادة الجديدة للمعاشات | تفاصيل

العالم الهولندي يحذر من زلزال مدمر بقوة 8.5 ريختر.. و"البحوث الفلكية" تكشف مفاجأة

10 آلاف جنيه مرة واحدة .. مفاجأة غير متوقعة فى أسعار الحديد

بعد الفوز بثلاثية | نجم الاهلي يتغزل في إمام عاشور

هتأخر ساعتك 60 دقيقة.. موعد انتهاء التوقيت الصيفي رسميا

شغل فاشل .. أول تعليق من لقاء سويدان بعد صفع ميدو عادل بالقلم

موضوعات متعلقة

دولة أوروبية تعلن استعدادها لاستقبال الحبوب الأوكرانية عبر أراضيها لشحنها إلى أفريقيا

سماع دوي صافرات الإنذار فى خيرسون .. ماذا يحدث؟

مسألة وقت فقط.. رئيس المخابرات العسكرية الأوكرانية يهدد بتدمير جسر القرم

عطل يصيب سفينة شحن متجهة إلى أوكرانيا في مضيق الدردنيل

خسائر مرعبة.. ضابط بـ الجيش الأوكراني يكشف تفاصيل مروعة عن الحرب

رئيس صربيا يكشف عن مفاجأة بشأن الاعتراف باستقلال كوسوفو

الانتقام الروسي| موسكو تشن ضربات قوية على أوكرانيا.. وتحذير أمريكي من كارثة

تضليل الغرب.. ضابط مخابرات أمريكي يفضح أكاذيب زيلينسكي

ترشيحاتنا

كولر: ثلاثية سانت جورج خطوة مهمة في بداية مشوار الأهلي بالبطولة

أول تعليق من حسين الشحات بعد تسجيله هدفين في مرمى سان جورج

اللواء محمد زكي الألفي: كل مقاتل عبر قناة السويس كان جاهزا للقتال

قصدكم خالد لطيف؟.. هل يدعم مجلس مرتضى منصور فاروق جعفر بانتخابات الزمالك

باريس سان جيرمان يقسو على مارسيليا برباعية في الدوري الفرنسي

بيان عاجل من السعودية بشأن بتمزيق نُسخ من القرآن الكريم في هولندا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. تصرف صادم من نشطاء بيئيين يثير فوضى في ماراثون بألمانيا

لهذا السبب.. جثمان طفل من القرن الـ 17 تثير خوفا في بولندا

مسلمة بالوراثة والحجاب حتة قماشة|تصريحات نارية لـ لقاء الخميسي..وهذه قصة خيانتها

لن تصدق حجمه .. أكبر خيار في العالم يثير الدهشة ببريطانيا .. ما سره ؟

فيديو

ضربته بالقلم على وشه.. تفاصيل أزمة لقاء سويدان وميدو عادل

خصم 25٪ في قانون التصالح.. ومفاجأة من الحكومة والبرلمان

أوفيليا| عاصفة جديدة تهدد بفيضانات وأعاصير.. وهذه أماكن خطورتها

تغني وتحتفل.. شاهد آخر فيديو لـ لقاء سويدان قبل صفع ميدو عادل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: الجامعات التكنولوجية تحصد ثمار مجهوداتها

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: احذروا الشائعات.. تهدد الهوية المصرية

نادية صبره

نادية صبرة تكتب: الصفقة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : التجلي الأعظم

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الحزن والهزيمة والفخر في إعصار دانيال

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: أهلا بضيف يأتي بعد صيف

هند عصام

هند عصام تكتب: الحضارة الغارقة

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: التردد مقبرة القرارات

اﻟﻤﺰﻳﺪ