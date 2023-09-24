بسبب انتقاداته المستمرة.. زيلينسكي يثير غضب الرئيس الأمريكي وقادة الغرب

ذكرت صحيفة “وول ستريت جورنال” الأمريكية، أن انتقادات الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، المنتظمة للحلفاء الغربيين أثارت غضب القادة الأمريكيين والأوروبيين.

وأوضحت “وول ستريت جورنال، أنه “على مدى العام ونصف العام الماضيين، أثار زيلينسكي غضب مسئولي الأمم المتحدة بقوله إن مجلس الأمن يجب أن يتحرك ضد روسيا أو يفكر في حل نفسه”.

وأضافت: “أثار الزعيم الأوكراني غضب الرئيس الأمريكي، جو بايدن، ومستشاريه عندما وصف إحجام الحلفاء عن قبول انضمام الجمهورية إلى حلف شمال الأطلسي بأنه أمر سخيف خلال حدث هذا خلال قمة الناتو في فيلنيوس يومي 11 و12 يوليو”.

ولفتت الصحيفة الأمريكية، إلي أن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، كان منزعجًا للغاية لدرجة أنه أراد إزالة أي ذكر لترشيح أوكرانيا من بيان القمة.