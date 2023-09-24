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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تضليل الغرب.. ضابط مخابرات أمريكي يفضح أكاذيب زيلينسكي

فولوديمير زيلينسكي
فولوديمير زيلينسكي

قال ضابط المخابرات الأمريكي المتقاعد، سكوت ريتر، إن الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، اضطر إلى الكذب على أمريكا بشأن إمكانية استعادة الأراضي من روسيا حتى لا ينضب تدفق المساعدات العسكرية.

وأشار ريتر، إلى أن "التصريح حول إمكانية احتلال الأراضي الروسية هو أمر سياسي.. وهو ضروري حتى تتمكن من الاستمرار في تلقي الأموال من الدول الأخرى".

وأضاف أن “زيلينسكي يدرك جيدا الوضع الحقيقي على الجبهة، لكن عليه تضليل الغرب، وإلا سيبدأ الناس في طرح أسئلة حول مدى استصواب دعم كييف”.

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واختتم ريتر حديثه بالقول: "إنه لا يستطيع أن يقول الحقيقة عما يحدث، لأنه سيتم انتزاع أحشائه في الداخل بالمعنى السياسي، وسيدير ​​الغرب ظهره له".

روسيا زيلينسكي الرئيس الأوكراني كييف

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