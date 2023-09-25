عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

ارتفاع ديون نادي الزمالك لـ1.2 مليار جنيه للضرائب.. تعرف على آليات حل النزاع

نادي الزمالك
نادي الزمالك

تفاقمت مديونية نادي الزمالك لصالح مصلحة الضرائب المصرية لتصل لنحو 1.2 مليار جنيه وفقا لبيانات رسمية صادرة عن المصلحة .

ويحاول مجلس إدارة نادي الزمالك تخفيض تلك الديون بمعدل يقل عن 50% من تلك المديونية لتصل ل400مليون دولار وهو ما نفت المصلحة طرحه من الأساس .

وتتمسك مصلحة الضرائب بأحقية الخزانة العامة في سداد كافة الديون طرف نادي الزمالك ، إلا أنها قالت إنها ستكون أكثر مرونة مع إدارة النادي لحل الخلافات القائمة بطرق ودية .

وكشف تقرير عن أن مصلحة الضرائب  بابها مفتوح للتواصل مع كل مكونات المجتمع الضريبي بما في ذلك مؤسسات المجتمع المدني ومنها الصروح الرياضية لإنهاء النزاعات الضريبية وديًا بما يحفظ حقوق الخزانة العامة للدولة».

الضرائب تهدف لحسم كافة الخلافات

وكشف مصدر بارز بمصلحة الضرائب عن وجود نية حقيقية لدي المصلحة في حسم كافة الخلافات القائمة مع إمكانية سداد تلك الديون علي اقساط لو دفعات وفقا لجدول زمني محدد سيتم الاتفاق عليه بين الطرفين .

نادي الزمالك الخزانة العامة مصلحة الضرائب سداد الديون الضرائب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

لماذا نهى النبي عن التولة؟ فعل محرم ترتكبه المرأة مع زوجها

هل تعاد المباراة؟| أول تحرك من «كاف» تجاه حكم السوبر الإفريقي بعد لقطة كهربا وتعدد الأخطاء

بعد أنباء عاصفة التنين|تحذير عاجل من الأرصاد بشأن ظاهرة تضرب البلاد خلال ساعات

هتأخر ساعتك 60 دقيقة.. موعد انتهاء التوقيت الصيفي رسميا

تعديل مهم في موعد صرف الزيادة الجديدة للمعاشات | تفاصيل

دعاء مستجاب كالبرق لقضاء الحاجة.. أدركه بـ 10 كلمات قبل الفجر

10 آلاف جنيه مرة واحدة .. مفاجأة غير متوقعة فى أسعار الحديد

العالم الهولندي يحذر من زلزال مدمر بقوة 8.5 ريختر.. و"البحوث الفلكية" تكشف مفاجأة

ترشيحاتنا

شاهد.. صور وتصميم هاتف سامسونج الشبابي القادم Galaxy S23 FE

محمود عبد الغني يوجه رسالة مؤثرة إلي والدته علي الهواء .. فيديو

ارتفاع ديون نادي الزمالك لـ1.2 مليار جنيه للضرائب.. تعرف على آليات حل النزاع

انتحال صفة مسؤول حكومي| عقوبة رادعة في انتظار المتهم.. أستاذ قانون يوضح

كرتونة البيض بـ140 جنيها| آخر أسعار الدواجن الآن في المحلات

بعد تكريمه لجندي نازي.. رئيس البرلمان الكندي يعتذر عما فعله

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل الخُبز العربي الشامي

فى دقايق.. طريقة عمل كرواسان بالقرفة والقشطة

بفستان ملفت.. رانيا يوسف تخطف الانظار بجمالها

بالأصفر الملفت.. لاميتا فرنجية تثير الجدل فى أحدث ظهور لها

فيديو

بيجروا ورا النقل.. تفاصيل القبض على لصوص البطاطس

ضربته بالقلم على وشه.. تفاصيل أزمة لقاء سويدان وميدو عادل

خصم 25٪ في قانون التصالح.. ومفاجأة من الحكومة والبرلمان

أوفيليا| عاصفة جديدة تهدد بفيضانات وأعاصير.. وهذه أماكن خطورتها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: الجامعات التكنولوجية تحصد ثمار مجهوداتها

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: احذروا الشائعات.. تهدد الهوية المصرية

نادية صبره

نادية صبرة تكتب: الصفقة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : التجلي الأعظم

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الحزن والهزيمة والفخر في إعصار دانيال

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: أهلا بضيف يأتي بعد صيف

هند عصام

هند عصام تكتب: الحضارة الغارقة

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: التردد مقبرة القرارات

اﻟﻤﺰﻳﺪ