ياسمين صبري: شكلي ساعدني أكون واجهة وأنا كملت بطريقة اللبس والأسلوب

‏قالت الفنانة ياسمين صبري، إن الناس دائما تسأل عن موضوع الفلوس والملابس وكل هذه الأمور، مؤكدة أنها ترى الكثير من التعليقات على هذا الأمر ولكن الناس لا تعلم أنها لا تصرف جنيه واحد وأن "البرندات" والعلامات التجارية الكبيرة تطلب أن تصبح سفيرة لها وهذا يدعي الترويج غير المباشر.

‏وتابعت خلال حوارها مع الإعلامي "عمرو أديب"، في برنامج "الحكاية"، المذاع عبر شاشة "MBC MASR"، أن نظام الإعلانات القديم عن طريق الترويج بشكل مباشر لشيء معين اصبح غير مطلوب والآن المنتشر والأكثر فعالية هو موضوع الترويج الغير مباشر، مضيفة أن شكلها ساعدها في هذا الأمر، قائلة: “شكلي ساعدني أكون واجهة وأنا كملت بطريقة اللبس والأسلوب والاستايل”.