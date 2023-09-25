تحذير عاجل لجميع مستخدمي هواتف أندرويد.. فعل هذا الإجراء فورا

حذر خبراء في مجال الأمن السيبراني جميع مستخدمي هواتف أندرويد من التطبيقات المشبوهة والتي تحتوي على برمجيات للتجسس، حيث يمكن لهذه التطبيقات اختراق هواتف المستخدمين وسرقة البيانات الخاصة بهم، وكذلك سرقة أموالهم.

وبحسب تقرير من صحيفة “ ذا ميرور” البريطانية فإن مستخدمي هواتف أندرويد يجب عليهم الاحتياط من مثل هذه التطبيقات الضارة التي تفرض رسومًا بشكل سري أو تسرق المعلومات الشخصية.

وفقا للتقرير فإن الخبراء قد نصحوا بتفعيل وتثبيت Google Play Protect الذي يمكنه البحث عن البرامج الضارة والتي تحتوي على البرمجيات الخبيثة غير المرئية على هواتف أندرويد.

ويقوم تطبيق Google Play Protect المملوك لشركة جوجل بفحص الهواتف للتأكد من عدم وجود برمجيات خبيثة عن طريق إجراء فحص السلامة على التطبيقات من متجر Play قبل السماح بتنزيلها على الهاتف .

كما يقوم التطبيق أيضا بفحص هاتف بحثًا عن التطبيقات الضارة من مصادر أخرى، ونصح الخبراء بضرورة تشغيل ميزة الفحص تلقائيًا، والتحقق من أنك لم تقم بإلغاء تنشيطها عن طريق الصدفة، حيث تم تصميم الميزة الحيوية لفحص التطبيقات وتحذيرك إذا كان عليك اتخاذ إجراء.

وإذا عثرت ميزة الأمان في Google Play Protect على تطبيق يحتمل أن يكون ضارًا، فقد ترسل إليك إشعارًا، ويجب عليك تعطيل التطبيق حتى تقوم بإلغاء تثبيته أو إزالة التطبيق تلقائيًا، كما يجب إبقاء التطبيق قيد التشغيل دائمًا.



