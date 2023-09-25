عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

تحذير عاجل لجميع مستخدمي هواتف أندرويد.. فعل هذا الإجراء فورا

تحذير عاجل لجميع
تحذير عاجل لجميع مستخدمي هواتف أندرويد

حذر خبراء في مجال الأمن السيبراني جميع مستخدمي هواتف أندرويد من التطبيقات المشبوهة والتي تحتوي على برمجيات للتجسس، حيث يمكن لهذه التطبيقات اختراق هواتف المستخدمين وسرقة البيانات الخاصة بهم، وكذلك سرقة أموالهم. 

 

وبحسب تقرير من صحيفة “ ذا ميرور” البريطانية فإن مستخدمي هواتف أندرويد يجب عليهم الاحتياط من مثل هذه التطبيقات الضارة التي تفرض رسومًا بشكل سري أو تسرق المعلومات الشخصية

 

وفقا للتقرير فإن الخبراء قد نصحوا بتفعيل وتثبيت Google Play Protect الذي يمكنه البحث عن البرامج الضارة والتي تحتوي على البرمجيات الخبيثة غير المرئية على هواتف أندرويد. 

 

ويقوم تطبيق Google Play Protect المملوك لشركة جوجل بفحص الهواتف للتأكد من عدم وجود برمجيات خبيثة عن طريق إجراء فحص السلامة على التطبيقات من متجر Play قبل السماح بتنزيلها على الهاتف . 

 

كما يقوم التطبيق أيضا بفحص هاتف بحثًا عن التطبيقات الضارة من مصادر أخرى، ونصح الخبراء بضرورة  تشغيل ميزة الفحص تلقائيًا، والتحقق من أنك لم تقم بإلغاء تنشيطها عن طريق الصدفة، حيث تم تصميم الميزة الحيوية لفحص التطبيقات وتحذيرك إذا كان عليك اتخاذ إجراء.   

 

وإذا عثرت ميزة الأمان في Google Play Protect على تطبيق يحتمل أن يكون ضارًا، فقد ترسل إليك إشعارًا، ويجب عليك تعطيل التطبيق حتى تقوم بإلغاء تثبيته أو إزالة التطبيق تلقائيًا، كما يجب إبقاء التطبيق قيد التشغيل دائمًا.


 

مستخدمي هواتف أندرويد هواتف اندرويد التطبيقات المشبوهة برمجيات للتجسس اختراق هواتف المستخدمين سرقة البيانات الخاصة تسرق المعلومات الشخصية Google Play Protect تطبيق Google Play Protect

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد أنباء عاصفة التنين|تحذير عاجل من الأرصاد بشأن ظاهرة تضرب البلاد خلال ساعات

لماذا نهى النبي عن التولة؟ فعل محرم ترتكبه المرأة مع زوجها

هل تعاد المباراة؟| أول تحرك من «كاف» تجاه حكم السوبر الإفريقي بعد لقطة كهربا وتعدد الأخطاء

تعديل مهم في موعد صرف الزيادة الجديدة للمعاشات | تفاصيل

هتأخر ساعتك 60 دقيقة.. موعد انتهاء التوقيت الصيفي رسميا

10 آلاف جنيه مرة واحدة .. مفاجأة غير متوقعة فى أسعار الحديد

العالم الهولندي يحذر من زلزال مدمر بقوة 8.5 ريختر.. و"البحوث الفلكية" تكشف مفاجأة

نفحات الليل معجزات وعجائب لمن أدركها .. اغتنموها

ترشيحاتنا

مقاطع مثيرة لأجسادهن| قرار من المحكمة بشأن متهم باستقطاب الفتيات.. تفاصيل الحكاية

18 ألف جنيه.. تعرف على أسعار تذاكر حفل شيرين عبد الوهاب في الكويت

أرخص سيارة رياضية في مصر موديل 2024 .. اعرف سعرها

تسريبات مصورة تكشف قدرات جبارة لهواتف جوجل Pixel 8 Pro .. فيديو

علامات حب الله للعبد.. 6 أمور تجعلك ممن يحبهم ويحبونه

رئيس الاستخبارات السعودي السابق يعلق على مقابلة بن سلمان مع فوكس نيوز

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالأصفر الملفت.. لاميتا فرنجية تثير الجدل فى أحدث ظهور لها

بسبب الزحمة.. راكب يبتكر طريقة غريبة للنوم على قطار هندي

ماذا يفعل الكولاجين للعظام واهميته؟

دارين ماتت| تفاصيل وفاة ابنة نانسي زيدان.. عندما تحولت الكوميديا فجأة إلى بكاء

فيديو

بيجروا ورا النقل.. تفاصيل القبض على لصوص البطاطس

ضربته بالقلم على وشه.. تفاصيل أزمة لقاء سويدان وميدو عادل

خصم 25٪ في قانون التصالح.. ومفاجأة من الحكومة والبرلمان

أوفيليا| عاصفة جديدة تهدد بفيضانات وأعاصير.. وهذه أماكن خطورتها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: الجامعات التكنولوجية تحصد ثمار مجهوداتها

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: احذروا الشائعات.. تهدد الهوية المصرية

نادية صبره

نادية صبرة تكتب: الصفقة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : التجلي الأعظم

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الحزن والهزيمة والفخر في إعصار دانيال

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: أهلا بضيف يأتي بعد صيف

هند عصام

هند عصام تكتب: الحضارة الغارقة

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: التردد مقبرة القرارات

اﻟﻤﺰﻳﺪ