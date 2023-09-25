المخرج رامي إمام: ياسمين صبري ملتزمة وبتشتغل على نفسها واتطورت جدا

‏قال المخرج رامي إمام، انه استمتع كثيرا بالعمل مع الفنانة ياسمين صبري، مؤكدا أن كثير من الناس تقول انه الفنانة ياسمين صبري مغرورة وتكون غير ملتزمة في التصوير وكثير من هذا الكلام وهذا هو الانطباع الذي يحدث لأي شخص، ولكن الحقيقة أن الفنانة ياسمين صبري ملتزمة جدا و تقوم بتطوير نفسها.

‏وتابع خلال مداخلة هاتفية له مع الإعلامي "عمرو اديب"، في برنامج "الحكاية"، المذاع عبر شاشة "mbc masr"، انه بعدما شاهد ياسمين صبري في إعلانات رمضان هذا العام تحدث معها وأخبرها أنها تطورت بشكل ملحوظ وطورت من نفسها للخروج بأفضل صورة ممكنة، مضيفا أنه استمتع بالعمل مع الفنانة ياسمين صبري في كواليس فيلم أبو نسب وهذا كان من بطولة الفنان محمد إمام والفنان ماجد الكدواني.

فيلم أبو نسب

‏وأضاف ان في هذا الفيلم اكتشف الفنانة ياسمين صبري على مستوى الثقافة وعلى مستوى الهدوء وعلى مستوى الكلام الموزون حتى مذاكرة الدور نفسه كانت رائعة.