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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الكدواني: ياسمين صبري مثقفة جدا ومتواضعة وبستمتع بالحوار معاها

ياسمين صبري
ياسمين صبري

‏قال الفنان ماجد الكدواني، إن الفنانة ياسمين صبري، فنانة مثقفة جدا ومتواضعة جدا وملتزمة، مؤكدا أن اكثر شيء يحبه في ياسمين صبري أن لديها جانب تأملي في الحياة وهذا أمر جميل جدا ويجعل لديها روحانيات عالية.

 

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‏وتابع خلال مداخلة هاتفية له مع الإعلامي "عمرو اديب"، في برنامج "الحكاية"، المذاع عبر شاشة "mbc masr"، انه استمتع جدا بالحوار معها أثناء تصوير فيلم أبو نسب، وأن لديها القدرة على تقديم العديد من الأنواع المختلفة من الأدوار وليس نوع واحد فقط، لأن لديها مرونة عالية ولديها سلام داخلي يساعدها دائما على تقبل أي حالة من الحالات.

 

ياسمين صبري الفنان ماجد الكدواني الإعلامي عمرو أديب برنامج الحكاية فيلم أبو نسب

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