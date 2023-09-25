الكدواني: ياسمين صبري مثقفة جدا ومتواضعة وبستمتع بالحوار معاها

‏قال الفنان ماجد الكدواني، إن الفنانة ياسمين صبري، فنانة مثقفة جدا ومتواضعة جدا وملتزمة، مؤكدا أن اكثر شيء يحبه في ياسمين صبري أن لديها جانب تأملي في الحياة وهذا أمر جميل جدا ويجعل لديها روحانيات عالية.

‏وتابع خلال مداخلة هاتفية له مع الإعلامي "عمرو اديب"، في برنامج "الحكاية"، المذاع عبر شاشة "mbc masr"، انه استمتع جدا بالحوار معها أثناء تصوير فيلم أبو نسب، وأن لديها القدرة على تقديم العديد من الأنواع المختلفة من الأدوار وليس نوع واحد فقط، لأن لديها مرونة عالية ولديها سلام داخلي يساعدها دائما على تقبل أي حالة من الحالات.