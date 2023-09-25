ياسمين صبري: ممكن أشتغل 18 ساعة من أجل تصوير 20 ثانية فقط

‏قالت الفنانة ياسمين صبري، أن جدولها مزدحم جدا وتقوم بكتابته، وإنها يوم تكون في دبي ويوم تقوم بتصوير حلقة وتعود مرة أخرى للسفر إلى مكان آخر، لأن جدولها مزدحم جدا.

وتابعت خلال حوارها مع الإعلامي "عمرو أديب"، في برنامج "الحكاية"، المذاع عبر شاشة "MBC MASR"، أنها منذ يومين كانت قد نشرت صورة لها مع فنجان القهوة وكتبت صباح العمل والبركة وتفاجأت بتعليقات تنتقد ذلك مثل "هو فين العمل أنت بتصوري القهوة"، مؤكدة أنها لا تحب أن تصدر التعب والمجهود و تقوم بتصدير الصورة الإيجابية.

‏وأضافت :"الممثل مش بس بشغل التمثيل فقط هو براند"، وأنها من الممكن أن تقوم بالعمل لمدة 18 ساعة لتصوير 20 ثانية.