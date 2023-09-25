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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

سابوني لوحدي.. عمرو أديب يفجر مفاجأة بشأن كواليس استضافة ياسمين صبري

ياسمين صبري وعمرو
ياسمين صبري وعمرو أديب

كشف الإعلامي عمرو أديب، عن مفاجأة بشأن كواليس استضافة الفنانة ياسمين صبري في برنامج "الحكاية" في واحدة من الحلقات التي حققت رواجا كبيرًا من خلال مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة خلال الساعات الماضية، بعد استضافتها في برنامجه بالأمس الأحد.

 

عمرو أديب يكشف مفاجأة عن حلقة ياسمين صبري  

وعرضت قناة "العربية" تقريرًا عن كواليس استضافة الإعلامي عمرو أديب للفنانة ياسمين صبري من خلال برنامجه، إذ يتحدث "أديب" خلال الفيديو حول كواليس الاستضافة قائلا إن تلك واحدة من الحلقات الاستثنائية بالنسبة له، إذ أن تلك الحلقة شهدت أمور غريبة قبل بدايتها. 

 

وقال عمرو أديب: "عاوز أقولكم حاجة غريبة مشوفتهاش في البرنامج، برا على الباب يقف كل العاملين في البرنامج ينتظرون ياسمين صبري، وسابوني لوحدي، أنا شغال من غير أي حد، أنا شغال لوحدي من غير رئيس تحرير، أو من غير مصورين، أو من غير الكنترول". 

 

وواصل عمرو أديب: "كل الناس واقفة على الباب في انتظار الست ياسمين صبري، كأن فيه مناسبة، والاستوديوهات اللي حوالينا لما سمعه كله جه يقف يستناها". 

 

وعرضت تقرير "العربية" مشاهد من استعدادات الفنانة ياسمين صبري من أجل الظهور في برنامج "الحكاية": "وهي حكاية لوحدها الصراحة، وكل الناس واقفة وجايبة الموبايل وعمالة تنضف الكاميرا عشان ياخده الصورة، ويبعت يقول أنا اتصورت مع ياسمين صبري يا جماعة". 

 

وفي سياق متصل، ‏قالت الفنانة ياسمين صبري، أن جدولها مزدحم جدا وتقوم بكتابته، وإنها يوم تكون في دبي ويوم تقوم بتصوير حلقة وتعود مرة أخرى للسفر إلى مكان آخر، لأن جدولها مزدحم جدا.

وتابعت خلال حوارها مع الإعلامي "عمرو أديب"، في برنامج "الحكاية"، المذاع عبر شاشة "MBC MASR"، أنها منذ يومين كانت قد نشرت صورة لها مع فنجان القهوة وكتبت صباح العمل والبركة وتفاجأت بتعليقات تنتقد ذلك مثل "هو فين العمل أنت بتصوري القهوة"، مؤكدة أنها لا تحب أن تصدر التعب والمجهود و تقوم بتصدير الصورة الإيجابية.

‏وأضافت :"الممثل مش بس بشغل التمثيل فقط هو براند"، وأنها من الممكن أن تقوم بالعمل لمدة 18 ساعة  لتصوير 20 ثانية.

عمرو أديب ياسمين صبري برنامج الحكاية الإعلامي عمرو أديب mbc masr

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