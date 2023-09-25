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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

عمرو أديب لياسمين صبري: حركة فتح البرجل دي صعبة اوي بتعمليها ازاي

الإعلامي عمرو أديب
الإعلامي عمرو أديب

‏ قال الإعلامي عمرو أديب للفنانة ياسمين صبري :"حركة فتح البرجل بالرجل دي صعبة جدا عملتها إزاي".

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‏وأجابت الفنانة ياسمين صبري خلال حوارها مع الإعلامي "عمرو أديب"، في برنامج "الحكاية"، المذاع عبر شاشة "MBC MASR"، أنها تعلمت ذلك في سن كبير، مؤكدة أنها في مستوى متقدم جدا في الرياضة وأنها تمارس السباحة منذ أن كان عمرها أربعة سنوات، قائلة: “الواحد لما يبقى مرن ما يتكسرش”.

 

‏وأضافت أنها تمارس رياضة اليوجا التي تؤدي إلى مرونة عالية جدا سواء عقليا أو جسديا، قائلة:" بقعد في اليوجا جسمي ثابت كده بس عقلي روحي في حتة تانية".

ياسمين صبري عمرو أديب برنامج الحكاية اليوجا الرياضة

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