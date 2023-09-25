مؤلف سفاح الجيزة يجاوب عن السؤال الأصعب..أحمد فهمي يستحق كام من عشرة

أكد السيناريست محمد صلاح العزب مؤلف مسلسل سفاح الجيزة أنه سعيد باداء الفنان أحمد فهمي فى شخصية سفاح الجيزة والذي عرض على منصة شاهد.



وردا على سؤال يستحق كام من عشرة أكد صلاح العزب أنه لم يستطع تقيم أحمد فهمي كفنان ولكنه يرى أن أحمد فهمي جسد شخصية السفاح على أكمل وجه على الرغم من كونه ممثل كوميدي فى الأساس إلا أنه أصر على التحدي فى هذا العمل وأعتقد أنه فاز به بإشادة الجميع سواء جمهور أو نقاد.

حقيقة تقديم جزء ثانٍ

وكشف السيناريست محمد صلاح العزب مؤلف مسلسل سفاح الجيزة عن حقيقة تقديم جزء ثانٍ للمسلسل.

وقال صلاح العزب خلال ندوته بموقع صدى البلد الإخباري إنه ليس هناك جزء ثانٍ للمسلسل مضفا: حدوتة جابر خلصت مع نهاية الجزء الأول من المسلسل ومن الصعب عمل جزء ثانٍ للمسلسل.

وأضاف صلاح العزب أنه لا يفضل تقديم جزء ثان لأي عمل درامي قدمه حيث قدم العديد من المسلسلات الناجحة وطالبه الجمهور بتقديم جزء ثان إلا أنه رفض تماما، مشيرا أن هذه الرغبة مشتركة بينه وبين أحمد فهمي.

وتابع صلاح العزب أن تقديم جزء ثانٍ حتى الأن هو آمرغير مطروح سواء من قبل شركة الانتاج أو فريق العمل ولكن ما يجعلنا نعيد التفكير فى تقديم جزء جديد أن يكون هناك قصة جديدة ومختلفة عن قصة الجزء الأول.

أول تعليق من أحمد فهمي على نجاح المسلسل

وحرص أحمد فهمي على تقديم الشكر للجمهور والذى اعتبره السبب الرئيسي فى نجاح العمل، فقام بنشر صورة من العمل وعلق عليها قائلا: النهارده خلص مسلسل سفاح الجيزة المشروع الي كنت شغال كل لحظة فيه بشغف وحب وكان نفسي دا يوصل للجمهور وزي ما في كل لقاء طلعت شكرت كل الناس القائمين علي العمل من أكبر واحد لأصغر واحد جه الوقت الي حابب اشكر فيه حضرتكم السبب الرئيسي في النجاح بعد ربنا ورد الفعل الي عدي توقعاتي.

وتابع: شكراً بجد لكل حد شكر أو عمل بوست أو كومنت او حتي نقد إيجابي واتمني اكون عند نفس مستوي التوقعات في كل عمل جاي ان شاء الله