مجنونة يا قوطة| انخفاض غير مسبوق في أسعار الطماطم.. هل تعود إلى 5 جنيهات؟

شهدت الأسواق انفراجة في أسعار الطماطم ، بعدما وصل سعر الكيلو إلى 25 و 30 جنيها، ليبدأ من 8 جنيهات في سوق العبور للجملة.

أسعار الطماطم في سوق العبور

وتراجعت أسعار الطماطم في سوق العبور اليوم، لتبدأ من 8 جنيهات وحتى 12 جنيها، لتباع اليوم بالأسواق بين 17 و18 جنيها للمستهلك، مقابل 20 و25 جنيهًا قبل التراجع.

الطماطم

توقعات أسعار الطماطم

وكان حاتم نجيب رئيس شعبة الخضروات والفاكهة توقع مزيد من الانخفاض في أسعار الطماطم خلال الأيام المقبلة، كلما زاد المعروض من إنتاج العروة الشتوية.

سر التراجع

وكشف رئيس شعبة الخضروات والفاكهة باتحاد الغرف التجارية، أن تراجع أسعار الطماطم نتيجة زيادة المعروض في الأسواق واستقرار الأحوال الجوية، ما أدى إلى استقرار الإنتاج في وضعه الطبيعي في هذا الوقت من العام.

الطماطم

أسعار الطماطم اليوم

وعلق حاتم نجيب في تصريحات تليفزيونية قائلا أن أول موسم حصاد للطماطم بالعروة الشتوية ستبدأ في الانخفاض تدريجيا بداية من هذا الأسبوع.

وعن حقيقة وصولها إلى 5 جنيهات قريبا ، لم يجزم أي أحد بهذا الأمر ولكن كل الاتجاهات تشير إلى انخفاض قوى الأيم المقبلة.

ونوه نجيب إلى الحاجة إلى المنتج المجفف من الخضروات؛ لمجابهة تأثر الأزمات في المنتجات الطبيعية، حتى نصل لثبات الأسعار.

أسعار الخضروات اليوم في سوق العبور بالجنيه، يضاف عليها بدءا من 2-5 جنيهات على الكيلو للمستهلك على حسب المنطقة:

طماطم

من سعر : 10 إلى سعر : 12

العبوة: قفص



بطاطس

من سعر : 8.5 الى سعر : 11.5

العبوة: شوال



بصل

من سعر : 18 الى سعر : 20

العبوة: شوال



كوسة

من سعر : 5 الى سعر : 8

العبوة: قفص



جزر بدون عروش

من سعر : 13 الى سعر : 17

العبوة: شوال



فاصوليا

من سعر : 18 الى سعر : 28

العبوة: شوال - تكنة بلاستيك



باذنجان بلدي

من سعر : 2.5 الى سعر : 5

العبوة: شوال - كرتونة



باذنجان رومي

من سعر : 1.75 الى سعر : 3.75

العبوة: شوال - قفص - كرتونه



باذنجان ابيض

من سعر : 3 الى سعر : 4.5

العبوة: شوال - قفص



فلفل رومي بلدى

من سعر : 8 الى سعر : 12

العبوة: شوال - قفص



فلفل رومى صوب

من سعر : 8 الى سعر : 12

العبوة: قفص



فلفل حامى بلدي

من سعر : 7 الى سعر : 11

العبوة: شوال - قفص



فلفـل حامـى صـوب

من سعر : 7 الى سعر : 17

العبوة: قفص - كرتونة



فلفل الوان (اصفر-احمر-برتقالى)

من سعر : 20 الى سعر : 32

العبوة: قفص



ملوخية

من سعر : 2.5 الى سعر : 4.5

العبوة: قفص



خيار صوب

من سعر : 5 الى سعر : 10

العبوة: قفص



خيار بلدى

من سعر : 5 الى سعر : 8

العبوة: شوال



بامية

من سعر : 29 الى سعر : 35

العبوة: مقطف خوص



قلقاس

من سعر : 5 الى سعر : 10

العبوة: شوال