عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

الكيلو بـ 8 جنيهات .. انخفاض سعر الطماطم

صدى البلد

تعتبر سلعة الطماطم من السلع المهمة في كل بيت مصري فهى حاضرة بكل قوة على رأس الوجبات ، لذلك يبحث المواطنون عن أسعارها كل يوم بعدما شهدت ارتفاعا في الأسعار خلال الفترات الأخيرة .

سبب ارتفاع سعر الطماطم

القفزة التي شهدتها الطماطم خلال الأيام القليلة الماضية، جاءت بسبب عدة عوامل أوضحها الدكتور أحمد الصغير الباحث بالمركز القومي للبحوث أن محصول الطماطم يمتاز بنجاح زراعته في مصر نظرا للظروف المناخية والبيئية المواتية، والالتزام بالمعايير الزراعية السليمة، مشيراً إلى أن الظروف المناخية المتقلبة والحرارة الصعبة التي شهدتها مصر خلال الفترات الماضية أثرت سلبا على نجاح المحصول لهذا الموسم.

 شعبة الخضروات زفت بشرى سارة للمواطنين، حيث قالت أأن أسعار الطماطم انخفضت اليوم في سوق الجملة لتتراوح اليوم للكيلو بين 8 جنيهات و14 جنيها، مقابل 20 جنيها قبل الانخفاض، لتباع اليوم بالأسواق بين 15 و20 جنيها للكيلو، مقابل 20 و25 جنيها قبل التراجع.

txt

بشرى لعملاء القروض بعد تثبيت سعر الفائدة

انخفاض سعر الطماطم لهذه الأسباب 

أرجعت الشعبة انخفاض سعر الطماطم بهذا السعر نظرا لظهور محصول العروة الشتوية، وهو ما ساهم في زيادة المعروض من الطماطم وأدى لتراجع الأسعار كما أوضحت الشعبة أن سعر أي سلعة مرتبط بالعرض و الطلب، وأنه في حالة وفرة السلع في الأسواق ستنخفض الأسعار.

 

كانت أسعار الطماطم، شهدت ارتفاعات متتالية على مدار الشهرين الماضيين، نتيجة الارتفاع الكبير في درجات الحرارة خلال يوليو الماضي، والتي أدت إلى تلف بعض المحاصيل قبل الجني مما أدى إلى قلة المعروض، كما تزامن ذلك مع فترة فاصل العروات خلال الفترة الحالية والتي يكون الإنتاج فيها قليل، وذلك قبل بداية العروة الشتوية.

 

مصر خامس أكبر منتج للطماطم فى العالم

تعد مصر من الدول الكبرى في انتاج محصول الطماطم حيث تعد خامس أكبر منتج في العالم وذلك بفضل توجيهات القيادة السياسية بضرورة ارتفاع قيمة الصادرات المصرية سنويا إلى 100 مليار دولار ، وارتفاع الإنتاج الكبير من محصول الطماطم فى مصر من المسئول عن رفع القيمة التصديرية للطماطم المصرية ، فى الوقت الذى تعتبر مصر ليست الوحيدة التى تتعرض لفقد السلع الزراعية، حيث ظهر أحدث تقرير لمنظمة الأغذية والزراعة وأعلن أن ما يعادل 1.3 من الغذاء العالمى يهدر أثناء عمليات حصاده ونقله لمنافذ بيعه.

ارتفاع سعر الطماطم سعر الطماطم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قرعة أمم أفريقيا 2023.. منتخب مصر يبتعد عن عُقدته.. ومنافس شرس في الانتظار

تبلغ قوته 8.5 ريختر.. العالم الهولندي يتنبأ بزلزال مدمر خلال ساعات

خدت قلبي معاك .. وفاة الفنان الشاب أحمد عصام بشكل مفاجئ

عقوبات بالجملة.. تغريم الأهلي والمصري وإيقاف مدرب الزمالك وبيراميدز

هبوط اضطراري لطائرة مصر للطيران في مطار الدمام الدولي .. اعرف السبب

خلال 48 ساعة .. إعصار مدمر يهدد بضرب الرأس الأخضر

لا كهربا ولا مياه.. السدود الإثيوبية تهدد أفريقيا بطوفان ضخم| كشف حساب

كان على المسرح امبارح.. صدمة في الوسط الفني بعد وفاة فنان شاب

ترشيحاتنا

انفراجة قريبة في أزمة الدولار.. مصر ضمن قائمة روسيا الجديدة لتبادل العملة

شكرا أهالي سيناء.. أحمد موسى: ميناء العريش يخدم حركة التجارة العالمية

هدية للمواطنين.. برلماني يزف بشرى بخصوص قانون التصالح في مخالفات البناء

سكينة فؤاد وسامي سليمان ومدحت منير ضمن الفائزين بجوائز التميز من اتحاد الكتاب

أحمد موسى: أتمنى أن تتحول محافظة شمال سيناء إلى منطقة حرة

كيف تعالج نفسك من السحر والحسد بسورة الفاتحة؟ أمامك طريقتان للشفاء العاجل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

8 مشروبات لنسف دهون الكرش | تعرف عليها

كيفية تجنّب الكلف والنمش خلال فترة الحمل

حلاوة المولد.. طريقة عمل البسيمة بمذاق شهي

علاج الصداع بالتدليك| حيل سهلة و بسيطة

فيديو

هل انتهت قصة سيادة المستشار؟.. إزالة صور مرتضى منصور من الزمالك

احذروا أفضل الفصول| زيادة معدلات الأمطار ونزول السيول والجليد على تلك المناطق

أم لطفلين.. إزاي فازت سلمى الجابري بلقب ملكة جمال مصر 2023

تجاوز 2200 جنيه.. الذهب ينخفض بعد قرارات المركزي.. وهذا سعر عيار 21 الآن

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : التجلي الأعظم

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الحزن والهزيمة والفخر في إعصار دانيال

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: أهلا بضيف يأتي بعد صيف

هند عصام

هند عصام تكتب: الحضارة الغارقة

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: التردد مقبرة القرارات

هند عصام

هند عصام تكتب: جريمة في الظلام

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: فرنسا تنهار اقتصاديا

مني أحمد

منى أحمد تكتب: سبتمبر.. الذي غير وجه العالم

اﻟﻤﺰﻳﺪ