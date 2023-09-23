الكيلو بـ 8 جنيهات .. انخفاض سعر الطماطم

تعتبر سلعة الطماطم من السلع المهمة في كل بيت مصري فهى حاضرة بكل قوة على رأس الوجبات ، لذلك يبحث المواطنون عن أسعارها كل يوم بعدما شهدت ارتفاعا في الأسعار خلال الفترات الأخيرة .

سبب ارتفاع سعر الطماطم

القفزة التي شهدتها الطماطم خلال الأيام القليلة الماضية، جاءت بسبب عدة عوامل أوضحها الدكتور أحمد الصغير الباحث بالمركز القومي للبحوث أن محصول الطماطم يمتاز بنجاح زراعته في مصر نظرا للظروف المناخية والبيئية المواتية، والالتزام بالمعايير الزراعية السليمة، مشيراً إلى أن الظروف المناخية المتقلبة والحرارة الصعبة التي شهدتها مصر خلال الفترات الماضية أثرت سلبا على نجاح المحصول لهذا الموسم.

شعبة الخضروات زفت بشرى سارة للمواطنين، حيث قالت أأن أسعار الطماطم انخفضت اليوم في سوق الجملة لتتراوح اليوم للكيلو بين 8 جنيهات و14 جنيها، مقابل 20 جنيها قبل الانخفاض، لتباع اليوم بالأسواق بين 15 و20 جنيها للكيلو، مقابل 20 و25 جنيها قبل التراجع.

انخفاض سعر الطماطم لهذه الأسباب

أرجعت الشعبة انخفاض سعر الطماطم بهذا السعر نظرا لظهور محصول العروة الشتوية، وهو ما ساهم في زيادة المعروض من الطماطم وأدى لتراجع الأسعار كما أوضحت الشعبة أن سعر أي سلعة مرتبط بالعرض و الطلب، وأنه في حالة وفرة السلع في الأسواق ستنخفض الأسعار.

كانت أسعار الطماطم، شهدت ارتفاعات متتالية على مدار الشهرين الماضيين، نتيجة الارتفاع الكبير في درجات الحرارة خلال يوليو الماضي، والتي أدت إلى تلف بعض المحاصيل قبل الجني مما أدى إلى قلة المعروض، كما تزامن ذلك مع فترة فاصل العروات خلال الفترة الحالية والتي يكون الإنتاج فيها قليل، وذلك قبل بداية العروة الشتوية.

مصر خامس أكبر منتج للطماطم فى العالم

تعد مصر من الدول الكبرى في انتاج محصول الطماطم حيث تعد خامس أكبر منتج في العالم وذلك بفضل توجيهات القيادة السياسية بضرورة ارتفاع قيمة الصادرات المصرية سنويا إلى 100 مليار دولار ، وارتفاع الإنتاج الكبير من محصول الطماطم فى مصر من المسئول عن رفع القيمة التصديرية للطماطم المصرية ، فى الوقت الذى تعتبر مصر ليست الوحيدة التى تتعرض لفقد السلع الزراعية، حيث ظهر أحدث تقرير لمنظمة الأغذية والزراعة وأعلن أن ما يعادل 1.3 من الغذاء العالمى يهدر أثناء عمليات حصاده ونقله لمنافذ بيعه.