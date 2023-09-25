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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

يا بخت اللي يعرف حد محترم.. مي كساب تثير الجدل على إنستجرام| شاهد

صدى البلد

شاركت الفنانة مي كساب، ستوري عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام. 

وأثارت الجدل بمنشور غامض، وعلقت: “يا بخت اللي يعرف حد محترم”.  

وتستعد الفنانة مي كساب لتقديم أعمال غنائية جديدة حيث شاركت عبر تطبيق إنستجرام كواليس أجدد أعمالها وعلقت عليها قائلة :"زي ما وعدتكم انى هرجع أغنى قريب  سجلت اغنية لأبويا حضن أبويا اللي حابب يشارك معايا في الكليب ابعتلي صوره ليه مع والده يرحمهم جميعا مما يجعلنا أبناء صالحين ليهم في الدنيا هستقبل الصور على الرسائل في صفحه فيس بوك وإنستجرام". 

 

وأحيت الفنانة مي كساب ذكرى الأربعين على وفاة والدها الراحل والذى وافته المنية يوم 23 من شهر يوليو الماضي. 


ونشرت مي كساب صورة تجمعها بوالدها عبر صفحتها الرسمية بموقع الصور الشهير إنستجرام وعلقت عليها قائلة: “40 يوم عدو علي فراقك يا حبيبي راضية بقضاء ربنا لأن ده الخير ليك لكن وحشني حضنك وحشني كلامنا مع بعض الله يرحمك في الجنة ونعيمها بإذن الله ويارب قدرني إني أكون الابنة الصالحة لأبويا وأمي الله يرحمهم”.

 

التواصل الاجتماعي انستجرام الفنانة مى كساب الفنانة مي مى كساب تثير الجدل موقع التواصل الاجتماعي انستجرام

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