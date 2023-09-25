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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

بدء دورات الترجمة الفورية بمركز تدريب وكالة أنباء الشرق الأوسط

صدى البلد

بدأ مركز تدريب وكالة أنباء الشرق الأوسط في تقديم دورات الترجمة الفورية، للمرة الأولى منذ إنشائه، في إطار خطة التطوير الشاملة للمركز، الذي يُعد من أول المراكز التدريبية في المنطقة المكرسة لترسيخ المهنية في العمل الصحفي والإعلامي لدى وسائل الإعلام المحلية والإقليمية، وتقديم الدورات التدريبية لطلبة الجامعات وخريجيها في مختلف المجالات، وفي مجال الترجمة المهنية المتخصصة وفق منهجية متطورة.

وأكد علي حسن رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحرير أنه تم البدء في تقديم دورات الترجمة الفورية بمركز تدريب وكالة أنباء الشرق الأوسط باللغتين الفرنسية والإنجليزية، وسيتبعها العديد من الدورات باللغات الأجنبية الأخرى مثل اليابانية والصينية والإسبانية والإيطالية وغيرها، من خلال نخبة متميزة من كبار المترجمين من ذوي الخبرات العملية الطويلة على الصعيدين المحلي والدولي.

وقال إنه تم تطوير قاعة الترجمة الفورية بمقر الوكالة لتواكب أحدث التطورات في هذا المجال لطلبة وخريجي الجامعات المختلفة والعاملين في مجال الترجمة الفورية ممن يرغبون في تطوير قدراتهم.

مختلف الدورات التدريبية 

وأوضح أن مركز تدريب وكالة أنباء الشرق الأوسط على أتم الاستعداد والجاهزية لتنظيم مختلف الدورات التدريبية للصحفيين والإعلاميين المصريين والعرب والأفارقة والدارسين وطلبة الجامعات، وتقديم الخبرات والمهارات وكافة التسهيلات التي تهيئ المجال لتقديم أفضل خدمة تدريبية بأحدث الأجهزة المستخدمة في التدريب بمختلف المجالات التدريبية، من خلال نخبة من المحاضرين الذين يتميزون بالخبرة والكفاءة العالية، وذلك على مدار العام.

وللمزيد من التفاصيل، برجاء الدخول على صفحة مركز تدريب وكالة أنباء الشرق الأوسط على الفيسبوك:
 

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