عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

مروة خليل: فوجئت بفوزي بجائزة أفضل تعليق صوتي في أفريقيا .. فيديو

مروة خليل
مروة خليل

كشفت مروة خليل الفائزة بجائزة أفضل تعليق صوتي في افريقيا عن كواليس ترشحها ، وفوزها بالجائزة.

وقالت مروة خليل ، عبر مداخلة بالفيديو لبرنامج " صباح الخير يامصر " ، والمذاع على فضائية " القناة الاولى “، إنها ترشحت من قبل لجائزة فنون وعلوم الصوت في امريكا ، مشيرة إلى أن صناعة التعليق الصوتي صناعة ابداعية لا تأخذ حقها بالشكل الكافي في مصر ، وتحتاج لابراز أكبر وسط الصناعات الابداعية .

وتابعت " خليل " ، أنها فوجئت بترشيحها في الجائزة من احد المدربين ، ولم تكن تتوقع الفوز ، ولكن كان لديها أمل في ان يفوز أحد المصريين المشاركين في المسابقة ، وكان عددهم ١٠ مرشحين .

 

التعليق الصوتي برنامج صباح الخير يامصر مروة خليل الفائزة بجائزة أفضل تعليق صوتي توك شو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد أنباء عاصفة التنين|تحذير عاجل من الأرصاد بشأن ظاهرة تضرب البلاد خلال ساعات

600 جنيه رسميًا الآن| مفاجأة في أسعار الذهب وعيار 21 بمحلات الصاغة

مجنونة يا قوطة| انخفاض غير مسبوق في أسعار الطماطم.. هل تعود إلى 5 جنيهات؟

40 درجة تاني| ارتفاع جديد بالحرارة والأرصاد تصدر تحذيرا عاجلا من هذا الأمر

بيع زيزو وتقسيط غرامة كهربا.. فاروق جعفر يثير الجدل بين جماهير الزمالك

العالم الهولندي يحذر من زلزال مدمر بقوة 8.5 ريختر.. و"البحوث الفلكية" تكشف مفاجأة

رفض تنفيذ حجز ممدوح عباس على أموال نادى الزمالك.. والمحكمة تصدر أسبابها

بملابس ملفتة.. ندى الكامل تشارك متابعيها بهذه الإطلالة | شاهد

ترشيحاتنا

كل الرجالة بتحبني ماعد هذا الشخص.. ياسمين صبري تفجر مفاجأة

فرصة لردع تهديدات كوريا الشمالية.. مناورات بحرية مشتركة بين واشنطن وسيول

زلزال يضرب سوريا ولا أنباء عن ضحايا

بعد تحذير الهولندي| هل تتسبب حركة القمر والكواكب في حدوث زلزال

عبدالحكيم أبو علم يصدم الزمالك: فتوح لن يجدد عقده بسبب شروطه

قرار مهم عن صرف الزيادة الجديدة لمعاش تكافل وكرامة | تفاصيل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

إطلالة مثيرة.. رانيا يوسف بفرنسا في حفل غنائي| شاهد

ماتت بسببه...أعراض صادمة لـ مرض ابنة البلوجر نانسي زيدان

بملابس ملفتة.. ندى الكامل تشارك متابعيها بهذه الإطلالة | شاهد

بخصر منحوت.. ميريهان حسين تثير الجدل بإطلالة ملفتة

فيديو

بيجروا ورا النقل.. تفاصيل القبض على لصوص البطاطس

ضربته بالقلم على وشه.. تفاصيل أزمة لقاء سويدان وميدو عادل

خصم 25٪ في قانون التصالح.. ومفاجأة من الحكومة والبرلمان

أوفيليا| عاصفة جديدة تهدد بفيضانات وأعاصير.. وهذه أماكن خطورتها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: الجامعات التكنولوجية تحصد ثمار مجهوداتها

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: احذروا الشائعات.. تهدد الهوية المصرية

نادية صبره

نادية صبرة تكتب: الصفقة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : التجلي الأعظم

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الحزن والهزيمة والفخر في إعصار دانيال

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: أهلا بضيف يأتي بعد صيف

هند عصام

هند عصام تكتب: الحضارة الغارقة

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: التردد مقبرة القرارات

اﻟﻤﺰﻳﺪ