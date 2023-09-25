مروة خليل: فوجئت بفوزي بجائزة أفضل تعليق صوتي في أفريقيا .. فيديو

كشفت مروة خليل الفائزة بجائزة أفضل تعليق صوتي في افريقيا عن كواليس ترشحها ، وفوزها بالجائزة.

وقالت مروة خليل ، عبر مداخلة بالفيديو لبرنامج " صباح الخير يامصر " ، والمذاع على فضائية " القناة الاولى “، إنها ترشحت من قبل لجائزة فنون وعلوم الصوت في امريكا ، مشيرة إلى أن صناعة التعليق الصوتي صناعة ابداعية لا تأخذ حقها بالشكل الكافي في مصر ، وتحتاج لابراز أكبر وسط الصناعات الابداعية .

وتابعت " خليل " ، أنها فوجئت بترشيحها في الجائزة من احد المدربين ، ولم تكن تتوقع الفوز ، ولكن كان لديها أمل في ان يفوز أحد المصريين المشاركين في المسابقة ، وكان عددهم ١٠ مرشحين .