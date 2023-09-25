بسبب تصريحاته.. بيونج يانج تشن هجوما على رئيس كوريا الجنوبية وتصفه بالدمية

وجهت كوريا الشمالية انتقادًا اليوم الاثنين للرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول لإدلائه بتصريحات في خطابه بالأمم المتحدة محذرًا من العلاقات العسكرية العميقة بين كوريا الشمالية وروسيا.

وقال يون في كلمة ألقاها أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، إن أي صفقة أسلحة بين بيونج يانج وموسكو ستعتبر "استفزازًا مباشرًا" ضد كوريا الجنوبية، وسط مخاوف متزايدة بشأن التعاون العسكري بينهما في أعقاب قمة بين الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون والرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

ونقلت وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية، إن وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية الرسمية قالت في رسالة باللغة الإنجليزية: "الخائن الدمية يون سوك يول... افترى بشكل خبيث على العلاقات بين جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية وروسيا".

وأضافت: "لقد كانت قمة السخرية أن الرئيس الدمية الذي يفتقر للمعرفة السياسية الأولية والحس السليم بالعلاقات الدولية تصرف بوقاحة، و تطوع كنافخ بوق ذليل ومكبر صوت للولايات المتحدة".

وتابعت أنه من الطبيعي أن تحافظ الدول المجاورة على علاقات وثيقة مع بعضها البعض، وأن تطوير الصداقة والتعاون بين الدول هو حق مشروع لدولة ذات سيادة وأساس السلام والاستقرار الإقليميين والعالميين.

ولفتت: "لن يستمع أحد في العالم إلى النوبة الهستيرية للخائن الدمية يون سوك يول الذي له فقط شهرة سيئة مخزية مثل "عدم النضج السياسي" و"الأبله الدبلوماسي" و"الرئيس التنفيذي غير الكفء".