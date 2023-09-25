المشاط: نستطيع توفير أكثر من شريك تنيمة في مشروع واحد.. فيديو

قالت الدكتورة رانيا المشاط وزير التعاون الدولي ، إن البنك الآسيوي للبنية للتحتية هو بديل للبنك الدولي ومصر من الدول التي ساهمت فيه من البداية ، وهناك تفاوض على التمويلات الميسرة الموجودة وتم العمل من خلاله على محطة بنبان وغيرها من المشروعات

وأضافت “ المشاط ” ، خلال لقاء للقناة الأولى قبل انطلاق فعاليات اجتماعات البنك الآسيوي ، أن مصر لديها مشروعات كثيرة مع البنك في مجال النقل ، والدولة المصرية تستطيع أن توفق أكثر من شريك تنمية بمشروع واحد ، والبنك الآسيوي مهتم بمنصة " نوفي " لمشروعات الطاقة الفترة المقبلة .

الوزارة توفر تمويلات للمشروعات ومنح من البنك الدولي ، ومصر لها خصوصية في جذب تمويلات ميسرة .