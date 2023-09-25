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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

تجديد حبس المتهمين بإنهاء حياة سائق توك توك لسرقته بالإكراه في القليوبية

حبس المتهمين
حبس المتهمين

جدد قاضي المعارضات بمحافظة القليوبية، حبس المتهمين بسرقة سائق توك توك وإنهاء حياته بالقرب من مقابر تل اليهودية بدائرة مركز شرطة شبين القناطر، مع مراعاة مواعيد التجديد القانونية اللازمة لهما.

تلقى اللواء نبيل سليم مساعد وزير الداخلية مدير أمن القليوبية ، إخطارا من اللواء محمد السيد مدير مباحث المديرية، يفيد بورود بلاغ تلقاه العميد محمد حرب مأمور مركز شرطة شبين القناطر، بالعثور على جثة بالقرب من منطقة مقابر تل اليهودية.

وبالانتقال والفحص تبين أن الجثة لشخص يدعى "مصطفى ص م"، 29 سنة، بها طلق ناري في الرأس وبجواره مركبة توك توك وتوصلت التحريات إلى أن وراء ارتكاب الواقعة عاطلان، وتم تحديدهما وهما كلا من "ر.ك"  و "و.م" وألقي القبض عليهما، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة بقصد السرقة بالإكراه.

وتحرر المحضر اللازم وتولت الجهات المختصة التحقيق، والتى أمرت بانتداب الطب الشرعي لتشريح جثة المتوفى والتصريح بالدفن عقب ذلك وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة وملابستها وسؤال أهلية المتوفى وحبس المتهمين.

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