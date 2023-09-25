محافظ السويس يشهد الاحتفال باليوم الوطني "93" للمملكة العربية السعودية

شهد اللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس الأحتفال الذى نظمته القنصلية السعودية بالسويس، بمناسبة اليوم الوطنى ٩٣ للمملكة العربية السعودية، برئاسة الوزير المفوض خالد بن عالى الشمرانى القنصل العام للمملكة العربية السعودية بالسويس بحضور الدكتور أشرف حنيجل رئيس جامعة السويس وخالد سعداوي السكرتير العام لمحافظة السويس والعقيد رامى سعد مدير عام مكتب المحافظ.



كما حضر الأحتفال رؤساء الاحياء ومديري المديريات، وأعضاء مجلسى النواب و الشيوخ ورؤساء الشركات، والجمعيات الاهلية والنقابات، ورجال الدين الاسلامي والمسيحى، وعدد كبير من أهالي السويس لتقديم التهنئة للأخوة الاشقاء.



بدأ الأحتفال بالسلام الوطني للبلدين الشقيقين مصر والسعودية

قدم اللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس التهنئة للوزير المفوض القنصل العام للمملكة العربية السعودية بالسويس، بالعيد الوطني للمملكة العربية السعودية الـ ٩٣ وأشار لعمق العلاقات بين البلدين الشقيقين، وأواصر المحبة والصداقة التى تربط البلدين، منذ سنوات طويلة والتعاون المشترك فى العديد المجالات، من جهة وبين محافظة السويس والقنصلية من جهة أخرى.



كما رحب القنصل العام للمملكة العربية السعودية في السويس بالحضور وأثنى على العلاقة الوطيدة بين المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية.