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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بعد علاقة صادمة| فيديو رومانسي لـ تايلور سويفت مع لاعب كرة شهير

تايلور سويفت
تايلور سويفت

نشرت عدد من المواقع الأمريكية فيديو للفنانة تايلور سويفت مع لاعب كرة القدم الأمريكية ترافيس كيلسي، حيث كشفت عن وجود علاقة عاطفية بينهما. 

وجاء الفيديو ليكشف عن حضور المطربة تايلور سويفت مباراة كرة قدم للاعب كرة القدم الأمريكي ترافيس كيلسي ، وغادرا الملعب معا.

 المغنية العالمية تايلور سويفت كانت تمر بأيام ومواقف غير مرضية مؤخرا، بعدما مرت بشكل شخصي بتجارب صعبة أثرت على حياتها، كان أبرزها انفصالها عن الملحن والعازف ماتي هيلي.

انتشر فيديو خلال الساعات الماضية عن موقف تعرضت له تايلور سويفت على المسرح، حينما ابتلعت حشرة بالخطأ أثناء غنائها، ما تسبب في توقف الحفل، ومحاولتها حل الموقف.

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أثناء الغناء في حفلها بشيكاغو، توقفت تايلور سويفت فجأة عن الغناء، وبدأت في السعال ثم قالت للجمهور إنها ابتعلت حشرة، ولكنها في أمان حاليا، ليتحول الأمر إلى مادة للسخرية عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

في الوقت نفسه انتشرت أخبار عن انفصال تايلور سويفت وماتي هيلي رغم مرورها بحالة عاطفية قوية مؤخرا، واعتقد الجميع أن هذه العلاقة ستصل إلى مرحلة الزواج.

لم يتم الكشف حتى الآن عن سبب الانفصال، إلا أن مصدر مقرب من تايلور سويفت أكد على أنها عزباء حاليا، وتحاول التغاضي عن الأمر بحفلاتها وأعمالها الغنائية.

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