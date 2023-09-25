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الإشراف العام
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رئيس التحرير
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تعليم

جامعة السويس تشارك في القافلة الشاملة لمؤسسة حياة كريمة

صدى البلد

تفعيلاً لمبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية نحو "حياة كريمة"،  وبرعاية اللواء  عبد المجيد صقر_محافظ السويس الدكتور أشرف حنيجل رئيس جامعة السويس وباشراف أ.د. سعيد حامد عبادى نائب الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة؛ شاركت جامعة السويس فى اليوم الأول للقافلة الطبية الشاملة التى نظمتها مؤسسة حياة كريمة بعنوان "انت الحياة" بحي الجناين قرية العمدة- مدرسة سعيد البشتلى.

صرح "رئيس الجامعة" أن القافلة قد أسفرت عن :

- الكشف على عدد ١٨٠ مستفيد فى تخصص الباطنة.
- الكشف على عدد ١٥٠ مستفيد فى تخصص الاطفال.
- الكشف على عدد ٧٩ مستفيد فى تخصص النفسية والعصبية.
- الكشف على عدد ٦٥ مستفيد فى تخصص القلب. 
- تم صرف العلاج المجانى لجميع المستفيدين.

وأشار "حنيجل" إلى أن ما تقوم به الجامعة يعد من الواجب الأصيل للجامعة المتمثل في توظيف امكانتها المادية والبشرية في خدمة المجتمع المحيط..


كما أشاد "رئيس الجامعة" بالتعاون المستمر بين الجامعة والمحافظة في خدمة المواطنين وتفعيل المبادرات الرئاسية التي تعد بمثابة حلول خارج الصندوق لعدد كبير من المشكلات التي قد تواجه المواطن البسيط .

الأول أصيل الباطن الب البشرية ألبا البشر أطفال البيئة التعاون الأ

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