كان خارج البلاد.. عودة مستريح الإسكندرية عقب استيلائه على 80 مليون جنيه

رصدت الأجهزة الأمنية بعض التعليقات على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" تضمنت المطالبة بضبط أحد الأشخاص تم وصفه "مستريح الإسكندرية " والزعم باستيلائه على مبلغ 80 مليون جنيه من أموال المواطنين وصدور أمر بضبطه وإحضاره .

بالفحص تبين أن الشخص المذكور (مدير إحدى الشركات "هارب خارج البلاد " – مقيم بمحافظة الإسكندرية ) ، ومطلوب التنفيذ عليه فى (6) قضايا " تبديد" .

تم التنسيق مع منظمة الشرطة الجنائية الدولية "الإنتربول" والجهات المختصة لاسترداد المتهم الهارب وبتاريخ 21 الجارى تم ضبط المتهم حال وصوله على متن إحدى الرحلات بميناء القاهرة الجوى وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاهه .