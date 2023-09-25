محافظو الجمهورية يهنئون الرئيس السيسي بالمولد النبوي الشريف

بعث محافظو الجمهورية، اليوم الاثنين، برقيات تهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف ، معربين عن خالص التهاني القلبية متوجهين للمولي عز وجل أن يعيد هذه المناسبة العطرة على مصرنا الغالية، وعلى الأمتين العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات.

في مطروح - بعث المحافظ خالد شعيب، برقية تهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي، بمناسبة الاحتفال بالمولد النبوى الشريف.

جاء نصها" يُسعدني ويُشرفني أن أتقدم لسيادتكم بالأصالة عن نفسي وبالإنابة عن مواطني محافظة مطروح وأجهزتها التنفيذية والأمنية والشعبية والشباب والمرأة بأخلص التهاني وأطيب التمنيات بمناسبة الاحتفال "بالمولد النبوي الشريف"، سائلين الله تعالى أن يرعاكم لتواصلوا بعطائكم الموصول مسيرة نهضتنا الحضارية في شتى آفاق التنمية و تقدمنا السياسي والاقتصادي، فخورين بجهودكم الموفورة والعظيمة والمخلصة في بناء مصر الحديثة ودفع عجلة التنمية".

برقيات تهنئة



كما بعث محافظ مطروح ببرقيات تهنئة مماثله للدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، ولفضيلة الإمام الأكبر أحمد الطيب شيخ الأزهر، واللواء هشام أمنة وزير التنمية المحلية، والدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، وفضيلة الدكتور شوقى علام مفتى الديار المصرية.

وفي جنوب سيناء - بعث المحافظ خالد فوده، برقية تهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسى بمناسبة الإحتفال بذكرى المولد النبوي الشريف لعام 1445 هجرية.

وقال المحافظ في برقيته "بالأصالة عن نفسى وبالإنابة عن شعب المحافظة والقيادات التنفيذية بالمحافظة، يسعدنى أن أبعث لسيادتكم بخالص التهنئة بمناسبة حلول الذكرى العطرة لمولد نبى الرحمة خاتم الأنبياء والمرسلين الرسول الكريم صلوات الله وسلامه عليه، سائلين المولى عز وجل أن يعيد تلك الذكرى المشرفة عليكم وعلى مصر وشعبها العظيم وعلى الأمتين العربية والإسلامية بكل الخير واليمن والبركات".

وفي بني سويف - بعث المحافظ محمد هاني غنيم برقية تهنئة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف 1445 هجرياً جاء فيها:(يُسعدني أن أتقدم لسيادتكم، بالأصالة عن نفسي وبالإنابة عن شعب المحافظة بأصدق التهاني القلبية وأرق الأمنيات الطيبة بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف،أعادها الله على سيادتكم وعلى الشعب المصري العظيم بمزيد من التقدًم والازدهار، داعياً المولى "عزوجل" أن يوفقكم قائداً للمسيرة الوطنية وناصراً للحق، وأن يحقق على أيديكم الكريمة، خير مصر وعزًها وتقدًمها) .

كما بعث محافظ بني سويف ببرقيات تهنئة لكل من الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء وفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف ورجال الدولة ، هنأهم خلالها بالذكرى العطرة لمولد نبي الرحمة ورسول الإنسانية،سائلاً المولى أن يحفظ مصر وشعبها.

