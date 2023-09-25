تحرك سريع من الكويت ضد "هكر" اخترق موقع وزارة الدفاع الأمريكية

أفادت وسائل إعلام كويتية، بأن محكمة الجنايات تنظر في قضية أخطر "هكر" كويتي استطاع اختراق موقع وزارة الدفاع الأمريكية واطلع على مواقع حساسة للأسلحة.

ووفقا لصحيفة " الراي" الكويتية فإن الهكر، البالغ من العمر 28 عاما، عرض علاقة الكويت بحليف لها للخطر وعرض الأمن القومي الكويتي للخطر.

في سياق اخر، ذكرت مجلة (فوربس) الأمريكية، في وقت سابق، أن وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) تحقق في "اختراق خطير" لأنظمة اتصالات القوات الجوية الأمريكية، مشيرة إلى أن اتصالات مكتب التحقيقات الفيدرالي يمكن أن تكون قد تعرضت أيضا لخطر الاختراق من قِبل مهندس يعمل في قاعدة تينيسي للقوات الجوية.

وأوضحت المجلة أنه بموجب أمر تفتيش حصلت عليه بشكل حصري، فإن البنتاجون يحقق فيما وصفته بـ "اختراق خطير" للاتصالات في 17 منشأة تابعة للقوات الجوية من قِبل أحد مهندسيها، وأن الأمر يشير أيضا إلى أدلة على حدوث خرق محتمل لاتصالات مكتب التحقيقات الفيدرالي من قِبل نفس الموظف، الذي عمل في قاعدة أرنولد الجوية في تينيسي.