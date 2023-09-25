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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الكويت تدين تمزيق المصحف في هولندا وتوجه نداء للمجتمع الدولي

الخارجية الكويتية
الخارجية الكويتية

 

أعربت الكويت، اليوم الاثنين، عن إدانتها واستنكارها الشديدين لقيام جماعة متطرفة في هولندا بتمزيق نسخ من المصحف الشريف أمام عدد من السفارات في لاهاي، غرب هولندا.

 


ووفقا لوكالة الأنباء الكويتية "كونا"، قالت وزارة الخارجية، في بيان لها، اليوم الاثنين، "إن الوزارة وإذ تحذر من تكرار مثل هذه الممارسات النكراء والمشينة لتجدد دعوتها للمجتمع الدولي إلى إيقاف مثل هذه الأفعال التي لن تؤدي إلا إلى المزيد من تأجيج لمشاعر المسلمين وتساهم في نشر خطابات الكراهية تحت ذريعة حرية التعبير".



وأكدت الوزارة مجددا على أهمية تعاون كافة الدول لمواجهة هذه التصرفات التي تمس المقدسات الدينية ورموزها وتحبط كل ما من شأنه أن يؤدي إلى بلوغ غايات دولنا في نشر قيم التسامح ونبذ التعصب والعنصرية.

المصحف الشريف المقدسات الدينية تمزيق المصحف قيم التسامح مشاعر المسلمين وكالة الأنباء الكويتية خطابات الكراهية

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