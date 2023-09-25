عودة رمضان صبحي للهجوم.. أحمد حسن ينشر تشكيل بيراميدز لمواجهة البنك الأهلي

أعلن اللاعب أحمد حسن، عودة رمضان صبحي في الهجوم، تشكيل بيراميدز لمواجهة البنك الأهلي عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

وكتب أحمد حسن "عودة رمضان صبحي في الهجوم.. تشكيل بيراميدز لمواجهة البنك الأهلي".

وكان الإعلامي أحمد شوبير نجم الأهلي والمنتخب السابق كشف عن تطورات أزمة تجديد عقد أحمد فتوح نجم الزمالك مع الفريق.

وأكد "شوبير"، في تصريحات عبر أثير “أون سبورت إف إم”، أن “فتوح” لديه مستحقات متأخرة تقدر بـ 8 ملايين جنيه، وفتوح يرغب في الحصول عليها أولا ثم الحديث عن التجديد.

وأضاف أن مسألة التجديد ستكون في يد المجلس المنتخب الجديد، حيث إن اللجنة المؤقتة عملها تيسير الأعمال فقط مشددا على أن فتوح يرغب في مساوته بزيزو في قيمة العقد.