أحبطوا مؤامرات الحاقدين .. رسالة من الوطنية للانتخابات للشعب المصري| فيديو

قال المستشار وليد حمزة رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات ، إن المصريين ضحوا كثيرا من اجل نعيم مصر في الامن والاستقرار ، متابعا :" حافظوا على المسيرة وقولوا كلمتكم في صندوق الانتخابات وحققوا ما شهده العالم في ثورتين ".

وتابع رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات ، خلال مؤتمر صحفي للاعلان عن الجدول الزمني للانتخابات : "كونوا مثلا أعلى للشعوب وأحبطوا مؤامرات الحاقدين واعلموا أن سبيلهم الوحيد بث الخوف وكونوا على يقين من أن الهدف الوحيد من القائمين عليها هو صون أمانة الوطن والشعوب تصنع المستقبل ".

وأوضح رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات أنه سيتم إجراء الانتخابات الرئاسية للمصريين بالخارج خلال أول 3 أيام من شهر ديسمبر المقبل.