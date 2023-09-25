أنا حصان| 10 تصريحات نارية لـ ياسمين صبري: “مش بصرف جنيه.. ومحدش يقارني بجورجينا وكيم كاردشيان”

تصدرت الفنانة ياسمين صبري، تريند موقع التواصل الاجتماعي للتدوينات الصغيرة "إكس"، وذلك عقب استضافتها مع الإعلامي عمرو أديب في برنامجه "الحكاية" علي فضائية "mbc مصر".

وأثارت تصريحات الفنانة ياسمين صبري الجدل، حول حياتها الشخصية والمهنية، مما تفاعل معها عدد كبير من رواد السوشيال ميديا عبر منصات التواصل الاجتماعي المختلفة.

ويرصد موقع "صدي البلد" لكم في السطور التالية، أهم تصريحات الفنانة ياسمين صبري، في لقاءاها مساء أمس، مع الإعلامي عمرو أديب عبر برنامج "الحكاية".

تغير حياة ياسمين صبري

وتحدثت الفنانة ياسمين صبري عن التغير الذي حدث في حياتها، شكلًا ومضمونًا، وأن هذا طبيعي وكل إنسان يجب أن يطور من نفسه سواء داخليا وخارجيا، حتى أثناء تناولها الطعام، وقت الغداء تقوم بمشاهدة محاضرات في علم النفس بدلًا من مشاهدة التلفاز.

وتابعت ياسمين صبري أنها تحب السفر بشكل عام وعملها التجاري في الإعلانات، وكسفيرة لبعض المنظمات، ساعدها علي السفر كثيرًا، مؤكدة أن هذا الأمر يعطيها خبرة كثيرة في التعامل مع الناس ومع الجنسيات المختلفة وهذا يجعل الإنسان أكثر مرونة.

مش بصرف جنيه واحد

وأشارت الفنانة ياسمين صبري، إلى إن الناس دائما تسأل عن موضوع الفلوس والملابس، وترى الكثير من التعليقات على هذا الأمر ولكن الناس لا تعلم أنها لا تصرف جنيه واحد.

وكشفت ياسمين صبري أن "البرندات" والعلامات التجارية الكبيرة تطلب أن تصبح سفيرة لها، وهذا يدعي الترويج غير المباشر، وأن نظام الإعلانات القديم عن طريق الترويج بشكل مباشر لشيء معين أصبح غير مطلوب والآن المنتشر والأكثر فعالية هو موضوع الترويج غير المباشر.

أنا واجهة والممثل "براند"

وعقبت ياسمين صبري، إن الممثل أو المغني عبارة عن "براند" وعلامة تجارية يجب الاستثمار في نفسه، مؤكدة أنها لو لم تكن ممثلة كانت ستصبح سيدة أعمال أو محاميه.

وتابعت ياسمين صبري أن شكلها ساعدها في هذا الأمر، قائلة: “شكلي ساعدني أكون واجهة وأنا كملت بطريقة اللبس والأسلوب والاستايل”.

بشتغل 18 ساعة وجدول أعمالي مشغول

وكشفت ياسمين صبري، أن جدول أعمالها مزدحم للغاية، وإنها يوم تكون في دبي ويوم تقوم بتصوير حلقة وتعود مرة أخرى للسفر إلى مكان آخر، لأن جدولها مزدحم جدا، وأنها منذ يومين كانت قد نشرت صورة لها مع فنجان القهوة وكتبت صباح العمل والبركة وتفاجأت بتعليقات تنتقد ذلك مثل "هو فين العمل أنت بتصوري القهوة".

وردت ياسمين صبري علي انتقادات المتابعين، أنها لا تحب أن تصدر التعب والمجهود و تقوم بتصدير الصورة الإيجابية، وأضافت :"الممثل مش بس بشغل التمثيل فقط هو براند، وأنها من الممكن أن تقوم بالعمل لمدة 18 ساعة لتصوير 20 ثانية".

فلسفتي في الحياة "الدنيا جميلة"

واكملت ياسمين صبري حديثها قائلة، أن السيدة دائما تطمح إلى المزيد وهذا طبيعي، مؤكدة أن الدنيا جميلة وهذه فلسفتها في الحياة، قائلة: “الدنيا جميلة ودي فلسفتي في الحياة بس على حسب أنت لابس انهي نضارة”.

أحب السيدة ممشوقة القوام مثل الحصان

وكشفت ياسمين صبري، عن مدي حبها للرياضة والجيم، وأنها إذا توقفت عن ممارسة الرياضة جسمها "يؤلمها"، مؤكدة أنها تحب ممارسه الرياضة في الچيم وإن الحديد يقوم بعمل تقسيم للجسم ويجعل السيدة تشبه الحصان وهذا نوع من أنواع الجمال الذي تحبه.

واكملت ياسمين صبري أنها تحب السيدة تكون ممشوقة القوام وعضلاتها مرسومة مثل خشب الأبانوس، وأنها في مستوى متقدم جدا في الرياضة وتمارس السباحة منذ أن كان عمرها أربعة سنوات، قائلة: “الواحد لما يبقى مرن ما يتكسرش”.

أنا أتحب ودي حقيقة عارفاها كويس

وأشارت ياسمين صبري، إن كثير من الرجال يرون أنه من الصعب جدًا التحدث معها باعتبارها صعبة المنال، ولذا يقولون ما الذي سنقدمه لها فهي لديها كل شيء، ثم تبدأ ثقتهم بأنفسهم تقل.

وعقبت "صبري" قائلة: "أنا أتحب ودي حقيقة أنا عارفها كويس وأنا إنسانة واقعية ولا أحب التمثيل على الناس، أنا بنت بلد ومحافظة جدا وأفتخر”.

معنديش أعداء ومش بهتم غير بنفسي

وأوضحت ياسمين صبري أنها لا تعلم شيء اسمه الانتقام، مؤكدة: "الانتقام ده تضييع وقت، ويعبر للشخص الآخر أنها مهتمة به".

ولفتت إلي أنها مهتمة بـ نفسها، ثم نفسها، حتى أن تأتي حاجة مناسبة تقوم بالاهتمام بها، وأشارت إلي أن الانتقام غباء، والشخص يضيع وقته في الانتقام، معلقة: "انا مش عندي أي أعداء، ولا خلافات، وأنا مفيش حد عمل فيا حاجة".

أنا مش شبه جورجينا

وتحدثت ياسمين صبري، عن تشبيهها ب "جورجينا رودريغيز"، صاحبة اللاعب البرتغالي وقائد فريق النصر السعودي كريستيانو رونالدو، وقالت ياسمين صبري أن سبب التشابه هو تمتعهما بنفس درجة لون البشرة فقط.

وعقبت: "يمكن عشان نفس لون جلدها، والروح والمنظر، وإحنا عندنا مشكلة كعرب إننا بنمجد قوي في الشيء الأجنبي، ونبص للعربي إنه رقم 2 ودي مشكلة ثقافية".

كيم كارداشيان نموذج سئ

وعن تشبيهها بنجمة الواقع كيم كارداشيان، قالت ياسمين صبري: "كيم كارداشيان مليونيرة وتتمتع بالجمال ولكنها تستخدم جمالها في أمور غير مشرفة للسمعة، ولا أشجع الناس على طريقتها في جمع الأموال لأنها نموذج سيئ".

وتابعت: "هناك طرق أخرى مشرفة في جمال المال والعمل، الإنسان ليس جمالاً فقط ولكن شخصية وأسلوب حياة وسمعة ومظهر مشرف لنفسه ولمن حوله”.

وأضافت ياسمين صبري: "مش عايزين الناس يحطونا في قالب التقليد ويتم التقليل من النماذج العربية الناجحة ووضعنا في مقارنة طول الوقت مع النجمات العالميات مفيش سبب لكده”.