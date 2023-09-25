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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

كل الرجالة بتحبني ما عدا هذا الشخص.. ياسمين صبري تفجر مفاجأة

ياسمين صبري
ياسمين صبري

 أكدت الفنانة ياسمين صبري، أن أي رجل يأتي لها يحبها، إلا لو كان هذا الشخص شيطان، موضحة أن :" الشيطان هو الشخص عديم الإنسانية، وهو من لا يحبها".

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وأضافت ياسمين صبري، خلال حوارها على قناة “mbc”، أنها لا تعلم شيء اسمه الانتقام، مؤكدة :" الانتقام ده تضييع وقت، ويعبر للشخص الآخر أنها مهتمة به".


ولفتت إلي أنها مهتمة بـ نفسها، ثم نفسها، حتى أن تأتي حاجة مناسبة تقوم بالاهتمام بها.


وأشارت إلي أن الانتقام غباء، والشخص يضيع وقته في الانتقام، معلقة :" انا مش عندي أي أعداء، ولا خلافات، وأنا مفيش حد عمل فيا حاجة".
 

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