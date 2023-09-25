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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

الرئيس السيسي يدعو مجلس الشيوخ للانعقاد الثلاثاء 3 أكتوبر

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي

نشرت الجريدة الرسمية قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، رقم (409 ) لسنة 2023 بدعوة مجلس الشيوخ لافتتاح دور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي الأول ، في تمام الساعة الحادية عشرة ظهر يوم الثلاثاء 18 من ربيع الأول سنة 1445 هجرية، الموافق 3 أكتوبر سنة 2023 ميلادية.

وجاء في نص القرار:
رئيس الجمهورية

بعد الاطلاع على الدستور ؛ وعلى اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ الصادرة بالقانون رقم 2 لسنة 2021 ؛

قــــــــــرر :

(المادة الأولى)

مجلس الشيوخ مدعو للانعقاد في تمام الساعة الحادية عشرة ظهر يوم الثلاثاء 18 من ربيع الأول سنة 1445 هجرية، الموافق 3 أكتوبر سنة 2023 ميلادية.

(المادة الثانية)

يُنشر القرار فى الجريدة الرسمية.

صدر برئاسة الجمهورية فى 6 ربيع الأول سنة 1445 هـ (الموافق 21 سبتمبر سنة 2023م).

دعوة - مجلس - الشيوخ - للانعقاد
دعوة - مجلس - الشيوخ - للانعقاد
السيسي مجلس الشيوخ الرئيس عبد الفتاح السيسي الرئيس السيسي الجريدة الرسمية

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