خالد الغندور يزف بشرى سارة لجماهير الزمالك قبل لقاء أرتا سولار

اعلن الاعلامي خالد الغندور عن الموافقة علي حضور ٣٠ ألف مشجع زملكاوي في مباراة ارتا سولار .
وكتب الغندور من خلال حسابه الشخصي فيس بوك :" #رسميـــآ :
الموافقة على حضور 30 ألف مشجع زملكاوي
بمباراة العودة بين الزمالك وأرتا سولار الجيبوتي ".
ويواجه مساء اليوم الاثنين فريق الكرة الأول بنادي الزمالك، بقيادة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو ، نظيره المقاولون العرب في ثاني مبارياته في بطولة الدوري المصري لموسم 2023-2024.
وتعادل فريق بيراميدز 2/2 أمام نادي الزمالك على ملعب استاد الدفاع الجوي، ضمن منافسات الجولة الأولى من بطولة الدوري الممتاز.
وأنهى فريق الكرة الأول بنادي الزمالك بقيادة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو ، الموسم الماضي في المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري المصري، بعد أن توج باللقب في موسمين متتاليين.