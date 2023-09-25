النشرة الدينية.. حكم الاحتفال بالمولد النبوي والتهادي بالحلوى.. الأزهر يدين تمزيق المصحف بهولندا.. دعاء دفع الكسل والخمول

نشر موقع صدى البلد، خلال الساعات الماضية، عددا من الأخبار الدينية والفتاوى المهمة التي تشغل الأذهان وتهم كل مسلم في حياته اليومية، نرصد أبرزها في النشرة الدينية.

مبادرة إلى المدرسة.. قطار «بيت الزكاة والصدقات» يصل دمياط في محطته الثالثة



دعاء دفع الكسل والخمول.. أدعية من السنة النبوية مأثورة ومجربة



الأزهر يُدين تمزيق المصحف بهولندا ويدعو الغرب لبيان موقفه من ظاهرة العداء ‏للإسلام



ما يجب وما يستحيل وما يجوز في حق الرسول .. الأزهر يوضح



المولد النبوي 2023.. وكيل الأزهر: ميلاد النبي كان بذرة الخير ونبراس الهداية



جامعة الأزهر تنفي نقل كلية الدراسات الإسلامية بالخانكة إلى القاهرة



أفضل طريقة للثبات على الطاعة.. اعرف علامات قبولها



الأزهر للفتوى: الاحتفال وشراء حلوى المولد من الفرح والسرور بسيدنا النبي

