أفضل طريقة للثبات على الطاعة.. اعرف علامات قبولها

قال الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء، إن العبد الذي يريد الثبات على الطاعة، ينبغي عليه أن يعلم أولا ما هو مراد الله من العبد، مؤكدا أن الله تعالى فرض على عباده أن يكونوا له طائعين مجتنبين للحرام.

وأضاف«عويضة» عبر فيديو البث المباشر لدار الإفتاء على صفحتها الرسمية على فيس بوك، ردا على سؤال: كيف تثبت على الطاعة ؟ أن الطاعة؛ جزء من مراد الله تعالى من العبد وأنه مأمور بأن يكون عبدا ربانيا يعلم حق الله فيلتزمها، وحدود الله ومحارمه فيجتنبها.

وأشار إلى أن العبد إذا علم أن هذا مراد الله منه، التزم طاعته وكف عما نهاه عنه، وأن من التزم طاعة الله نجا ووقع في محبة الله؛ مفيدا بأن الإمام البخاري روى عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: إن الله تعالى قال: من عادى لي وليا. فقد آذنته بالحرب وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه: وما يزال عبدي يتقرب إلى بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، وإن سألني أعطيته، ولئن استعاذني لأعيذنه» رواه البخاري.

وأكد أن أفضل الأعمال عند الله هي ترك المحرمات وفعل الطاعات.

يذكر أن الله تعالى قال في مجاهدة النفس والصبر على الطاعة: «والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين» ،قال تعالى: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين [الحجر:99] وقال تعالى: واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا [المزمل:8] أي انقطع إليه. وقال تعالى: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره [الزلزلة:7].

وقال تعالى: وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم [المزمل:20] وقال تعالى: وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم [البقرة:273] والآيات في الباب كثيرة معلومة.

وفي السنة عن أنس، عن النبي ﷺ فيما يرويه عن ربه عز وجل قال: إذا تقرب العبد إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، وإذا تقرب إلي ذراعا تقربت منه باعا، وإذا أتاني يمشي أتيته هرولة رواه البخاري.

علامات قبول الطاعة

قال الدكتور على جمعة، عضو هيئة كبار العلماء إن الحج يكفر جميع الذنوب فيجب على الحاج بعد عودته من حجه أن يداوم على فعل الطاعات والبر والتقوى وكثرة الأعمال الصالحة و يتحلى بمكارم الأخلاق، فمن حج ولم يعد إلى بيته واقفا على حدود الله فما حج ولا اعتمر ولا استفاد بحج، فمن علامات قبول الطاعة، الطاعة المترتبة عليها.

وأضاف المفتي السابق، أن من علامات قبول الطاعة، الطاعة المترتبة عليها، منوها أن الله كريم بعباده ويقبل الحج ، فالحج يغفر جميع الذنوب ولكن الأهم من أن الله يقبل الحج أن يكون حال الحاج بعد عودته كيوم ولدته أمه فيجب عليك بعد عودتك أن تداوم على الذكر والدعاء والقرآن والفرائض ومعاملة الناس معاملة حسنة طيبة والكف عن اللغو والكذب والنميمة والابتعاد عن الشرور والآثام وإتقان العمل .



وأضاف أن علامة قبول الطاعة هي الطاعة المترتبة عليها، فالطاعات تجلب الطاعات وتقرب المؤمن من ربه، مشيرا إلى أن الطاعات مفتاح الخير والنجاة يوم القيامة، وعليه ترك المعاصي لأنها تقسي القلب، وتمحق بركة العمر والرزق، وتفقد صاحبها لذة الطاعة.

وتابع أن من علامات قبول الأعمال الصالحة أن يستمر عليها، منوها بأن المداومة على الصالحات سنة سيدنا رسول الله فعن عائشة رضى الله عنها قالت "كان رسول الله إذا عمل عملا أثبته أي داوم عليه".