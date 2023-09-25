عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

"الصحفيين" تخاطب الأعلى للإعلام والوطنية للصحافة بشأن بدل التدريب والتكنولوجيا

صدى البلد

خاطب خالد البلشى نقيب الصحفيين المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، وكل الجهات المختصة بصرف بدل التدريب والتكنولوجيا لجميع أعضاء النقابة "المقيدين" طبقًا لتوجيهات رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسى يوم السبت الموافق 16 سبتمبر 2023م، فى مؤتمر بنى سويف بــ"سرعة تطبيق زيادة بدل التكنولوجيا، للصحفيين المقيدين بالنقابة".

وأكد نقيب الصحفيين أن التوجيهات الرئاسية فى هذا الشأن جاءت لتؤكد وتدعم مطالب النقابة بصرف بدل التدريب والتكنولوجيا للزملاء أعضاء النقابة بموجب عضويتهم بالنقابة أيًا كانت جهة عملهم.
وأشار نقيب الصحفيين إلى أن ذلك يأتى أيضًا ليتماشى مع الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية الدائرة الرابعة فى الدعوى رقم (2562 لسنة 67 ق) الصادر بجلسة (25/6/2013م)، الذى جاء فى منطوقه (....... وما يترتب على ذلك من آثار أخصها إلزام الدولة باتخاذ إجراءات منح ذلك البدل لجميع الصحفيين المقيدين بجدول النقابة أيًا كانت الصحيفة، التى يعملون بها قومية أو مستقلة أو حزبية أو وكالات أنباء وسواء كانت مطبوعة أو رقمية .....).
وأكد البلشى أن هذا الحكم أصبح نهائيًا وباتًا غير قابل للطعن بعد رفض الدائرة الثامنة بالمحكمة الإدارية العليا الطعن المقام من الجهة الإدارية رقم 36696 لسنة 59 قضائية عليا.

وفى هذا الإطار، خاطب خالد البلشى نقيب الصحفيين المهندس عبد الصادق الشوربجى رئيس الهيئة الوطنية للصحافة بوقف خصم ضريبة على بدل التدريب والتكنولوجيا للزملاء الصحفيين فى بعض المؤسسات القومية بالمخالفة لقواعد المساواة بين الزملاء، أو نقل صرف البدل إلى نقابة الصحفيين للاستفادة من عدم استقطاع الضريبة منهم.

وأشار إلى أن الاستقطاع من البدل يأتى بالمخالفة للتوجيهات الرئاسية الأخيرة، التى جاءت بهدف رفع المعاناة عن كاهل المواطنين، ومن بينهم الزملاء الصحفيون.

وشدد على أن الخصم يأتى لينال من قواعد المساواة بين الزملاء بمؤسسات (روزاليوسف، ووكالة أنباء الشرق الأوسط، ودار المعارف، وباقي الصحف القومية والمؤسسات الخاصة).

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إثارة جديدة في الأهلي| إيقاف كهربا 3 أشهر.. والخطيب ينتظر رد كولر بشأن هذا النجم

600 جنيه رسميًا الآن| مفاجأة في أسعار الذهب وعيار 21 بمحلات الصاغة

فضيحة انتهت بإطفاء أنوار المسرح| القصة الكاملة لصفع ميدو عادل.. ولقاء سويدان: "تفتكروا ليه الست تضرب راجل؟"

قبل الأول من أكتوبر.. هل يسحب البصل لقب "المجنونة" من الطماطم؟

خوفا من تجربه سافيو| قرار عاجل من كولر بشأن موديست

ترشح السيسي لفترة جديدة.. إقبال كثيف لعمل التوكيلات بالشهر العقاري بالقاهرة.. صور

الدولار رسميًا الأن| مفاجأة في سعر الأخضر بعد قرار البنك المركزي الأخير

جرح قطعي بالرأس.. تطورات الحالة الصحية لـ محمود الخطيب.. تفاصيل

ترشيحاتنا

الاعلى أجرا في برنامج الحكاية.. أسرار حلقة ياسمين صبري مع عمرو أديب

بيان عاجل من السلطات السعودية بشأن الشحنات المعفاة من الرسوم الجمركية

بيراميدز يهزم البنك 1-0 ويتصدر الدوري المصري مؤقتا

تنسيق الشهادات المعادلة 2023.. الفرصة الأخيرة لتقليل الاغتراب

معيط يشيد بدور البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية..ويكشف عن التجربة المصرية

رغم خسارة البرونزية| الأهلي يسجل 3 إنجازات تاريخية في كأس العالم للسلة.. ومفاجأة للاعب الزمالك

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

اوعي تتجاهليها .. 10 نصائح لأولياء الأمور مع بداية العام الدراسي

بالحجاب.. ميرهان حسين تثير ضجة بظهورها | شاهد

شاهد..قصوه على ارتفاع 25 قدما..شعر امرأة هندية يضعها في مأزق بدولاب الهواء

فستان مجسم.. نسرين طافش تستعرض جمالها.. شاهد

فيديو

تعليق صادم من مروة صبري على أزمة حسن شاكوش وريم طارق.. فيديو

حصلت مرة واحدة.. لقاء الخميسي تكشف تعرضها للخيانة ورأيها في الحجاب

تسونامي وزلزال مدمر .. العالم الهولندي يحذر 4 دول.. تفاصيل

قرار عاجل من التعليم لصحة الطلاب في العام الجديد.. هل كورونا السبب؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: الجامعات التكنولوجية تحصد ثمار مجهوداتها

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: احذروا الشائعات.. تهدد الهوية المصرية

نادية صبره

نادية صبرة تكتب: الصفقة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : التجلي الأعظم

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الحزن والهزيمة والفخر في إعصار دانيال

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: أهلا بضيف يأتي بعد صيف

هند عصام

هند عصام تكتب: الحضارة الغارقة

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: التردد مقبرة القرارات

اﻟﻤﺰﻳﺪ