حزب "المصريين": الجدول الزمني للانتخابات الرئاسية يتسم بالشفافية والوضوح

ثمن المستشار حسين أبو العطا، رئيس حزب “المصريين”، عضو المكتب التنفيذي لتحالف الأحزاب المصرية، إعلان الهيئة الوطنية للانتخابات خلال المؤتمر الصحفي اليوم عن جدول مواعيد الانتخابات الرئاسية.

وأكد أن الهيئة الوطنية للانتخابات تبذل جهودًا كبيرة بشأن كل ما يخص إدارة العملية الانتخابية بشكل عام، مشددًا على ثقة جموع المصريين في نجاح الهيئة الوطنية للانتخابات في إدارة انتخابات حرة ونزيهة في أجواء ديمقراطية سيشهد لها العالم.

وقال “أبو العطا”، في بيان له اليوم الاثنين، إن الهيئة الوطنية للانتخابات تبذل كل طاقتها لإدارة الانتخابات الرئاسية بشكل وصورة تليق بحجم ومكانة الدولة المصرية في الداخل أو الخارج، لا سيما وأن تشكيل الهيئة من القضاة الأجلاء، الأمر الذي يضمن استيفاء كافة الجوانب الدستورية والقانونية لإجراء الانتخابات والخبرات السابقة لعمل الهيئة سواء في الانتخابات الرئاسية أو البرلمانية.

وأوضح أن الهيئة الوطنية للانتخابات تبذل جهودًا مكثفة للاستعداد الجيد للانتخابات الرئاسية، باعتبارها أرفع وأهم الاستحقاقات السياسية والدستورية في النظام السياسي المصري، والتي تتطلب من الجميع النظر لها كاستحقاق مهم لتدعيم مسار دولة القانون المدنية الديمقراطية الحديثة

وأضاف رئيس حزب “المصريين”، أن الانتخابات الرئاسية خطوة مهمة لاستكمال سلسلة الإنجازات التي عاصرتها الدولة المصرية في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، وخطوة جديدة نحو بناء الديمقراطية المصرية بأدوات مصرية خالصة وأيدي مصرية، مشيرا إلى أن هذه الانتخابات تمثل الاستحقاق الدستوري المهم في تاريخ مصر المعاصر، ومن ثم فسيكون لها دورا كبيرا نحو استكمال ما تحقق خلال السنوات الأخيرة من إنجازات على أرض الدولة المصرية وتحقيق خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

وأوضح أن المؤتمر الصحفي للهيئة الوطنية للانتخابات للإعلان عن الجدول الزمني للانتخابات الرئاسية اتسم بالوضوح والشفافية؛ ما يؤكد نزاهة العملية الانتخابية التي ستجرى، بما يُعزز مصداقية وشفافية الانتخابات الرئاسية القادمة، مؤكدا أن الشعب المصري هو البطل الحقيقي في العملية الانتخابية وصاحب الفضل في نجاح الانتخابات وإظهار الدولة المصرية بصورة تليق بحجمها ومكانتها في المنطقة بالكامل.

كما أكد أن الدولة المصرية في عهد الرئيس السيسي وخلال 10 سنوات شهدت حزمة من المشروعات القومية، فضلا عن التغيير الجذري في شتى مناحي الحياة، الأمر الذي يتطلب استكمال هذه المشروعات وسلسلة الإنجازات؛ ولهذا يجب المشاركة في العملية الانتخابية بشكل كبير لاستكمال بناء الجمهورية الجديدة والمضي قدما نحو مزيد من العمل الجاد والمشرق وحصد ثمار السنوات الأخيرة.